У Києві таксі влетіло у легковик та спровокувало аварію з потерпілими (фото)

Травми під час ДТП отримала пасажирка таксі

У Святошинському районі Києва автомобіль таксі вилетів на зустрічну смугу та протаранив легковик Subaru. Травми отримала жінка, її госпіталізували.

Як повідомляє портал dtp.kiev.ua, аварія сталася в ніч на неділю, 5 грудня.

Відомо, що Subaru рухалося у бік бульвару Академіка Вернадського, а таксі служби Uklon їхали зі сторони проспекту Академіка Палладіна. У якийсь момент таксист не впорався з кермуванням і влетів у легковик. Водія служби Uklon врятували подушки безпеки, а от його пасажирка, яка знаходилася на задньому сидінні, отримала травми та була госпіталізована. Про стан потерпілої нараз нічого невідомо.

Що стало причиною аварії — з’ясовуватимуть правоохоронці.

Таксі влетіло у легковик на бульварі Вернадського

У авто спрацювали подушки безпеки

Травми отримала пасажирка таксі, яка сиділа позаду

Постраждалу жінку госпіталізували

Варто нагадати, що останнім часом у Києві почастішало випадків дорожньо-транспортних пригод за участю таксі. Так, у передмісті Києва прямо на дорозі кинули автомобіль Uber, який зніс металеву огорожу. Водій навіть ключі у салоні залишив.

Крім того, повідомлялося про ДТП на проспекті Перемоги, де п’яний таксист влаштував масштабну аварію з моторошними наслідками.

Також "Телеграф" писав, як у Києві таксі бізнес-класу "вліпило" інше авто в будинок і втратило двигун.