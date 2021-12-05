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У Києві таксі влетіло у легковик та спровокувало аварію з потерпілими (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Таксі спровокувало ДТП у Києві Новина оновлена 05 грудня 2021, 07:37
Таксі спровокувало ДТП у Києві

Травми під час ДТП отримала пасажирка таксі

У Святошинському районі Києва автомобіль таксі вилетів на зустрічну смугу та протаранив легковик Subaru. Травми отримала жінка, її госпіталізували.

Як повідомляє портал dtp.kiev.ua, аварія сталася в ніч на неділю, 5 грудня. 

Відомо, що Subaru рухалося у бік бульвару Академіка Вернадського, а таксі служби Uklon їхали зі сторони проспекту Академіка Палладіна. У якийсь момент таксист не впорався з кермуванням і влетів у легковик. Водія служби Uklon врятували подушки безпеки, а от його пасажирка, яка знаходилася на задньому сидінні, отримала травми та була госпіталізована. Про стан потерпілої нараз нічого невідомо.

Що стало причиною аварії — з’ясовуватимуть правоохоронці.

Таксі влетіло у легковик на бульварі Вернадського
Таксі влетіло у легковик на бульварі Вернадського
У авто спрацювали подушки безпеки
У авто спрацювали подушки безпеки
Травми отримала пасажирка таксі, яка сиділа позаду
Травми отримала пасажирка таксі, яка сиділа позаду
Постраждалу жінку госпіталізували
Постраждалу жінку госпіталізували

Варто нагадати, що останнім часом у Києві почастішало випадків дорожньо-транспортних пригод за участю таксі. Так, у передмісті Києва прямо на дорозі кинули автомобіль Uber, який зніс металеву огорожу. Водій навіть ключі у салоні залишив. 

Крім того, повідомлялося про ДТП на проспекті Перемоги, де п’яний таксист влаштував масштабну аварію з моторошними наслідками.

Також "Телеграф" писав, як у Києві таксі бізнес-класу "вліпило" інше авто в будинок і втратило двигун.

Теги:
#ДТП #Поліція #Таксі #Київ
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