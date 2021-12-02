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У центрі Києва п’яний таксист влаштував масштабну ДТП (ексклюзивні фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Уламки автомобіля довелося збирати по всій дорозі Новина оновлена 02 грудня 2021, 07:56
Уламки автомобіля довелося збирати по всій дорозі

Таксі з легкістю протаранило другий легковик

У ніч із 1 на 2 грудня у центрі Києва трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Перемоги таксі зіткнулося з іще одним легковим авто, а потім розтрощило чавунну огорожу.

Подробиці повідомляє кореспондент "Телеграфа", який побував на місці події.

Аварія сталася неподалік Повітрофлотського мосту.

Автомобілю KIA сильно дісталося
Автомобілю KIA сильно дісталося

Автомобіль Hyundai, прикріплений до однієї зі служб таксі, на величезній швидкості вилетів на тротуар, зачепив і відкинув на кілька десятків метрів машину марки KIA. Та навіть після цього він не зупинився, продовживши рухатися.

Автомобіль справді переміщався з величезною швидкістю. Про це свідчать шматки салону Hyundai, а також його вирваний двигун, що залишився посеред дороги. Перш ніж знайти "своє місце", той відлетів від машини і врізався в секцію чавунної огорожі, неабияк пошкодивши її.

Двигун залишився посеред дороги
Двигун залишився посеред дороги

Повідомляється, що в таксі знаходився лише водій віком приблизно 30 років. Його викинуло із салону на дорогу. Свідки стверджують, що він мав усі ознаки алкогольного сп’яніння. Так це чи ні, належить встановити експертизі.

Зазначимо, що поки що не встановлено – рухалася KIA або була припаркована. За однією з версій, машина стояла на узбіччі. З господарем авто поки що не вдалося зв’язатися.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Яке покарання загрожує винуватцю ДТП, вирішуватимуть правоохоронні органи. Розпочато розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв подробиці жахливого ДТП під Харковом, в якому легковик врізався в пасажирський автобус. Без жертв не обійшлося.

Теги:
#Київ #ДТП
Уламки автомобіля довелося збирати по всій дорозі
Київ
У центрі Києва п’яний таксист влаштував масштабну ДТП (ексклюзивні фото)
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Дата публікації
Категорія
Уламки автомобіля довелося збирати по всій дорозі
У центрі Києва п’яний таксист влаштував масштабну ДТП (ексклюзивні фото)
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