Укр

В центре Киева пьяный таксист устроил масштабное ДТП (эксклюзивные фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Обломки автомобиля пришлось собирать по всей дороге Новость обновлена 02 декабря 2021, 07:56
Обломки автомобиля пришлось собирать по всей дороге

Такси с легкостью протаранило вторую легковушку

В ночь с 1 на 2 декабря в центре Киева случилось масштабное ДТП. На проспекте Победы такси столкнулось с еще одним легковым авто, а после разбило чугунное ограждение.

Подробности сообщает корреспондент "Телеграфа", побывавший на месте события.

Авария произошла неподалеку Воздухофлотского моста. 

Машине KIA изрядно досталось
Машине KIA изрядно досталось

Автомобиль Hyundai, который прикреплен к одной из служб такси, на огромной скорости вылетел на тротуар, зацепил и отбросил на несколько десятков метров машину марки KIA. Но даже это его не остановило.

Авто действительно перемещалось с огромной скоростью. Об этом свидетельствуют куски салона Hyundai, а также его вырванный двигатель, оставшийся посреди дороги. Прежде чем найти "свое место", тот отлетел от машины и врезался в секцию чугунной ограды, изрядно повредив ее.

Двигатель остался посреди дороги
Двигатель остался посреди дороги

Сообщается, что в такси находился только водитель в возрасте приблизительно 30 лет. Его выбросило из салона на дорогу. Свидетели утверждают, что у него были все признаки алкогольного опьянения. Так это или нет, предстоит установить экспертизе.

Отметим, что пока не установлено — двигалась KIA или была припаркована. По одной из версий, машина стояла у обочины. С хозяином авто пока не удалось связаться.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Какое наказание грозит водителю, будут решать правоохранительные органы. Начато расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал подробности жуткого ДТП под Харьковом, в котором легковушка врезалась в пассажирский автобус. Без жертв не обошлось.

Теги:
#Киев #ДТП
Обломки автомобиля пришлось собирать по всей дороге
Киев
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