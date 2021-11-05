Під Києвом "забули" таксі Uber, яке злетіло з дороги та знесло паркан (фото)

Аварія сталася у селі Чайки.

У Київському передмісті на вулиці Валентина Чайки кинули автівку після ДТП. Перші повідомлення про кинуте авто Uber з’явилися ще рано вранці — на фото видно, що остаточно не розвиднілося.

Телеграм-канал "Київ Оперативний" повідомляє, що її кинули на місці з ключами у замку запалювання. Машина знесла частину огорожі, а лобове скло вкрите тріщинами.

Як зазначили у повідомленні, у поліцію про ймовірну ДТП повідомили. На місці не було ані водія, ані пасажирів. Через деякий час машина все ще залишилася на місці — близько 10 години про це повідомив Телеграм-канал PavlovskyNews. В інформації зазначено, що поліції немає на місці аварії і правоохоронці, які проїжджають, на неї не реагують.

Село Чайки, поблизу якого сталася аварія, знаходиться у Києво-Святошинському районі та межує зі столицею.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі на пішохідному переході збили брата та сестру. Дівчина-підліток загинула від травм, а її брат потрапив до лікарні з переломом. Водій із місця ДТП поїхав, машину знайшли у дворах неподалік.