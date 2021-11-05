Под Киевом “забыли” такси Uber, которое слетело с дороги и снесло забор (фото)

Авария произошла в селе Чайки.

В Киевском пригороде на улице Валентина Чайки бросили машину после ДТП. Первые сообщения о брошенном авто Uber появились еще ранним утром — на фото видно, что еще окончательно не рассвело.

Телеграм-канал "Киев Оперативный" сообщает, что ее бросили на месте с ключами в замке зажигания. Машина снесла часть забора, а лобовое стекло покрыто трещинами.

Как отметили в сообщении — в полицию про вероятное ДТП сообщили. На месте не было ни водителя, ни пассажиров. Некоторое время спустя машина все еще осталась на месте — около 10 часов об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews. В информации отмечено, что полиции нет на месте аварии и проезжающие правоохранители на нее не реагируют.

Село Чайки, близ которого произошла авария, находится в Киево-Святошинском районе и граничит со столицей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе на пешеходном переходе сбили брата и сестру. Девушка-подросток погибла от травм, а ее брат попал в больницу с переломом. Водитель с места ДТП уехал, машину нашли в дворах неподалеку.