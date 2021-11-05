Укр

В Одессе сбили брата с сестрой: гонщик-убийца попал на видео и подался в бега

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Полиция нашла машину во дворах недалеко от места аварии. Новость обновлена 05 ноября 2021, 08:53
Полиция нашла машину во дворах недалеко от места аварии.

Семья девочки разыскивает свидетелей ДТП.

В Одессе на пешеходном переходе насмерть сбили 15-летнюю девочку, ее брат попал в больницу. Водитель скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает Нацполиция региона. 

Трагедия произошла на Адмиральском проспекте. У 21-летнего молодого человека травмы и сломана нога. 

Место ДТП на Адмиральском проспекте
Место ДТП на Адмиральском проспекте

На видеокадрах, опубликованных правоохранителями, видно, что легковушка Opel быстро перестраивается из ряда в ряд перед столкновением. Чтобы поймать злоумышленника, вводили специальную операцию "Перехват". 

Водитель бросил автомобиль во дворах на улице Лунина 7а, неподалеку от места ДТП. На нем видны следы аварии — разбито лобовое стекло. Также полицейские нашли в авто стеклянную бутылку.

Полиция пишет, что водителя все еще разыскивают, но в соцсетях сообщают о задержании. В комментариях к новости написал мужчина, представившийся братом погибшей. Он рассказал, что это вторая трагедия в семье за краткое время — несколько недель назад они похоронили отца. Мужчина разыскивает свидетелей ДТП. 

Разыскиваются свидетели ДТП
Разыскиваются свидетели ДТП

Полиция продолжает расследование смертельной аварии.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель грузовика сбил двух мужчин на пешеходном переходе — оба погибли

Теги:
#Одесса #ДТП #Подросток
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