В Одессе сбили брата с сестрой: гонщик-убийца попал на видео и подался в бега

Семья девочки разыскивает свидетелей ДТП.

В Одессе на пешеходном переходе насмерть сбили 15-летнюю девочку, ее брат попал в больницу. Водитель скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Трагедия произошла на Адмиральском проспекте. У 21-летнего молодого человека травмы и сломана нога.

Место ДТП на Адмиральском проспекте

На видеокадрах, опубликованных правоохранителями, видно, что легковушка Opel быстро перестраивается из ряда в ряд перед столкновением. Чтобы поймать злоумышленника, вводили специальную операцию "Перехват".

Водитель бросил автомобиль во дворах на улице Лунина 7а, неподалеку от места ДТП. На нем видны следы аварии — разбито лобовое стекло. Также полицейские нашли в авто стеклянную бутылку.

Полиция пишет, что водителя все еще разыскивают, но в соцсетях сообщают о задержании. В комментариях к новости написал мужчина, представившийся братом погибшей. Он рассказал, что это вторая трагедия в семье за краткое время — несколько недель назад они похоронили отца. Мужчина разыскивает свидетелей ДТП.

Разыскиваются свидетели ДТП

Полиция продолжает расследование смертельной аварии.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель грузовика сбил двух мужчин на пешеходном переходе — оба погибли.