Умер второй пострадавший в ДТП с грузовиком в Киеве, водителю "светит" до 8 лет
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Неосторожность водителя унесли жизни двух человек.
Во вторник, 2 ноября, в Киеве на перекрестке проспекта Палладина и улицы Стеценко водитель грузовика проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе двух мужчин. Один из них погиб на месте, а второй в среду умер в больнице.
Это удалось узнать корреспонденту "Телеграфа" от врачей медицинского учреждения, куда доставили пострадавшего.
Как сообщалось, трагедия произошла ближе к вечеру. Остается непонятным, почему водитель "Рено Мастер" не заметил красный свет, но очевидцы изначально сообщали, что он отвлекся на телефон. Погибшим было около 80 и 60 лет.
В полиции тем временем добавили, что 24-летнему владельцу грузовика уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушения безопасности дорожного движения) и подали ходатайство об избрании ему меры пресечения в суд.
Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, ранее корреспонденту "Телеграфа" удалось побывать на этом перекрестке и сделать эксклюзивные фото места смертельного ДТП.
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