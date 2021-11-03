Умер второй пострадавший в ДТП с грузовиком в Киеве, водителю "светит" до 8 лет

Неосторожность водителя унесли жизни двух человек.

Во вторник, 2 ноября, в Киеве на перекрестке проспекта Палладина и улицы Стеценко водитель грузовика проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе двух мужчин. Один из них погиб на месте, а второй в среду умер в больнице.

Это удалось узнать корреспонденту "Телеграфа" от врачей медицинского учреждения, куда доставили пострадавшего.

Как сообщалось, трагедия произошла ближе к вечеру. Остается непонятным, почему водитель "Рено Мастер" не заметил красный свет, но очевидцы изначально сообщали, что он отвлекся на телефон. Погибшим было около 80 и 60 лет.

В полиции тем временем добавили, что 24-летнему владельцу грузовика уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушения безопасности дорожного движения) и подали ходатайство об избрании ему меры пресечения в суд.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, ранее корреспонденту "Телеграфа" удалось побывать на этом перекрестке и сделать эксклюзивные фото места смертельного ДТП.