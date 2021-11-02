Укр

Грузовик снес двух человек на переходе в Киеве: момент аварии попал на видео

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Момент ДТП Новость обновлена 02 ноября 2021, 19:12
Момент ДТП

Непонятно, почему водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора, но очевидцы утверждают, что он отвлекся на телефон.

В Киеве водитель грузовика сбил на пешеходном переходе двух человек.

Об этом проинформировал телеграм-канал dtp.kiev.ua. Там же были обнародованы кадры момента аварии.

Отмечается, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Палладина и улицы Берковецкой. Судя по видеозаписи, водитель малотоннажного грузовика "Рено Мастер" не обратил внимания на красный сигнал светофора и переходящих дорогу людей, из-за чего и случилось ДТП.

По словам очевидцев, он в этот момент отвлекся на телефон.

В аварии пострадали пешеход и велосипедист, их в критическом состоянии забрали врачи "скорой помощи".

Учитывая, что дорогу в этот момент переходило большое количество людей, невнимательность водителя могла привести к гораздо большему количеству пострадавших.

Также стоит отметить, что согласно ПДД велосипедистам запрещено проезжать через пешеходный переход, вместо этого они должны были вести их в руках.

Место ДТП
Место ДТП

Как сообщалось ранее, поздно вечером понедельника, 1 ноября, на въезде в город Вишневое, что под Киевом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. Вследствие столкновения легковушку выбросило на тротуар, ее водитель погиб на месте.

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#Киев #ДТП
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