Вантажівка знесла двох людей на переході в Києві: момент аварії потрапив на відео

Незрозуміло, чому водій проігнорував червоний сигнал світлофора, але очевидці стверджують, що він відволікся на телефон.

У Києві водій вантажівки збив на пішохідному переході двох людей.

Про це повідомив телеграм-канал dtp.kiev.ua. Там же було оприлюднено кадри моменту аварії.

Зазначається, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Палладіна та вулиці Берковецької. Судячи з відеозапису, водій малотоннажної вантажівки "Рено Мастер" не звернув уваги на червоний сигнал світлофора і людей, що переходять дорогу, через що і сталося ДТП.

За словами очевидців, він зараз відволікся на телефон.

В аварії постраждали пішохід та велосипедист, їх у критичному стані забрали лікарі "швидкої допомоги".

Зважаючи на те, що дорогу в цей момент переходила велика кількість людей, неуважність водія могла призвести до значно більшої кількості постраждалих.

Також варто зазначити, що згідно з правилами дорожнього руху велосипедистам заборонено проїжджати через пішохідний перехід, натомість вони мали вести їх у руках.

Місце ДТП

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері понеділка, 1 листопада, на в’їзді до міста Вишневе, що під Києвом сталася ДТП за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса. Внаслідок зіткнення легковик викинув на тротуар, його водій загинув на місці.