Дедушка умер на месте: эксклюзивные фото с места аварии с грузовиком в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 62
Водителя уже задержали полицейские.
В Киеве на проспекте Палладина неподалеку от перекрестка с улицей Стеценко водитель грузовика не остановился на красный свет светофора и снес двух человек на пешеходном переходе.
На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".
Происшествие произошло ближе к вечеру. Водитель грузовика "Рено Мастер" по какой-то причине проигнорировал запрещающий сигнал и въехал в толпу пешеходов, переходивших дорогу в отведенном для этого месте.
Один из мужчин, пенсионер в возрасте около 80 лет, погиб на месте. Еще один мужчина около 60 лет получил тяжелые травмы и был увезен с места происшествия врачами "скорой помощи".
Водителя грузовика задержали полицейские и отправили на медицинскую экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Правоохранители начали расследование всех деталей происшествия.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".
Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области легковушка слетела с дороги и врезалась в жилой дом. Пассажир автомобиля от полученных травм скончался в больнице.
- Дата публикации
-
- Категория
-