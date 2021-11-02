Дедушка умер на месте: эксклюзивные фото с места аварии с грузовиком в Киеве

Водителя уже задержали полицейские.

В Киеве на проспекте Палладина неподалеку от перекрестка с улицей Стеценко водитель грузовика не остановился на красный свет светофора и снес двух человек на пешеходном переходе.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

Происшествие произошло ближе к вечеру. Водитель грузовика "Рено Мастер" по какой-то причине проигнорировал запрещающий сигнал и въехал в толпу пешеходов, переходивших дорогу в отведенном для этого месте.

Один из мужчин, пенсионер в возрасте около 80 лет, погиб на месте. Еще один мужчина около 60 лет получил тяжелые травмы и был увезен с места происшествия врачами "скорой помощи".

Водителя грузовика задержали полицейские и отправили на медицинскую экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители начали расследование всех деталей происшествия.

ДТП в Киеве

Водитель грузовика снес двух человек на переходе

На месте работает полиция

Один из мужчин переезжал дорогу на велосипеде

Водителя уже задержали

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области легковушка слетела с дороги и врезалась в жилой дом. Пассажир автомобиля от полученных травм скончался в больнице.