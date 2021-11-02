Укр

Дедушка умер на месте: эксклюзивные фото с места аварии с грузовиком в Киеве

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
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Авария в Киеве Новость обновлена 02 ноября 2021, 21:20
Авария в Киеве

Водителя уже задержали полицейские.

В Киеве на проспекте Палладина неподалеку от перекрестка с улицей Стеценко водитель грузовика не остановился на красный свет светофора и снес двух человек на пешеходном переходе.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

Происшествие произошло ближе к вечеру. Водитель грузовика "Рено Мастер" по какой-то причине проигнорировал запрещающий сигнал и въехал в толпу пешеходов, переходивших дорогу в отведенном для этого месте.

Один из мужчин, пенсионер в возрасте около 80 лет, погиб на месте. Еще один мужчина около 60 лет получил тяжелые травмы и был увезен с места происшествия врачами "скорой помощи".

Водителя грузовика задержали полицейские и отправили на медицинскую экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители начали расследование всех деталей происшествия.

ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
Водитель грузовика снес двух человек на переходе
Водитель грузовика снес двух человек на переходе
На месте работает полиция
На месте работает полиция
Один из мужчин переезжал дорогу на велосипеде
Один из мужчин переезжал дорогу на велосипеде
Водителя уже задержали
Водителя уже задержали

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области легковушка слетела с дороги и врезалась в жилой дом. Пассажир автомобиля от полученных травм скончался в больнице.

Теги:
#Киев #ДТП
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