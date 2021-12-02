З’явилося відео, як у Києві таксі бізнес-класу "вліпило" інше авто в будинок і втратило двигун

Момент страшної аварії потрапив на відео: удар був такої сили, що обидва авто закружляло на асфальт

У мережу виклали відео, як у ніч на 2 грудня в Києві на проспекті Перемоги Hyundai з емблемою Uklon на шаленій швидкості влетів у KIA. Удар був настільки сильним, що обидві машини закружляло і винесло на тротуар, а у таксі відірвало і відкинуло на кілька десятків метрів мотор.

Про ДТП з місця подій повідомляв кореспондент "Телеграфа", а відео моменту зіткнення опублікував столичний Телеграм-канал.

Відомо, що Hyundai служби Uklon класифікувався як автомобіль бізнес-класу. Однак таксист з невідомої причини порушив ПДР і на великій швидкості влетів у KIA, що стояв на дорозі. В результаті один автомобіль влетів у будівлю, інший — в огорожу на тротуарі.

Мотор відлетів на десятки метрів від розбитого авто

З різними травмами таксиста років 30-ти, який, за словами очевидців, був п’яний, забрала швидка.

За цим фактом проводиться розслідування, а потерпілого перевірять на наявність алкоголю у крові.

Нагадаємо, під Дніпром сталася смертельна аварія за участю фури і легковика, який спресувало так, що водії, що проїжджали повз, були шоковані картиною. Водієві розмозжило голову та відірвало руку, а в його авто знайшли цілий арсенал зброї.