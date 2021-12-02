Появилось видео, как в Киеве такси бизнес-класса "влепило" другое авто в дом и потеряло мотор

Момент страшной аварии попал на видео: удар был такой силы, что оба авто закружило на асфальт

В сеть выложили видео, как в ночь на 2 декабря в Киеве на проспекте Победы Hyundai с эмблемой Uklon на бешеной скорости влетел в стоящую KIA. Удар был настолько сильным, что обе машины закружило и вынесло на тротуар, а у такси оторвало и отбросило на несколько десятков метров мотор.

О ДТП с места событий сообщал корреспондент "Телеграфа", а видео момента столкновения опубликовал столичный Телеграмм-канал.

Известно, что Hyundai службы Uklon классифицировался как автомобиль бизнес-класса. Однако таксист по неизвестной причине нарушил ПДД и на большой скорости влетел в стоящий на дороге KIA. В результате, один автомобиль влетел в здание, другой — в ограждение на тротуаре.

Мотор отлетел на десятки метров от разбитого авто

С различными травмами таксиста лет 30-ти, который, по словам очевидцев, был пьян, увезла скорая.

По данному факту проводится расследование, а пострадавшего проверят на наличие алкоголя в крови.

Напомним, под Днепром произошла смертельная авария с участием фуры и легковушки, которую спрессовало так, что проезжающие мимо водители были шокированы картиной. Водителю размозжило голову и оторвало руку, а в его авто нашли целый арсенал оружия.