В Киеве такси влетело в легковушку и спровоцировало аварию с пострадавшими (фото)
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Травмы в ДТП получила пассажирка такси
В Святошинском районе Киева автомобиль такси вылетел на встречную полосу и протаранил легковушку Subaru. Травмы получила женщина, ее госпитализировали.
Как сообщает портал dtp.kiev.ua, авария произошла в ночь на воскресенье, 5 декабря.
Известно, что Subaru двигалось в сторону бульвара Академика Вернадского, а такси службы Uklon ехали со стороны проспекта Академика Палладина. В какой-то момент таксист не справился с управлением и влетел в легковушку. Водителя службы Uklon спасли подушки безопасности, а вот его находившаяся на заднем сиденье пассажирка получила травмы и была госпитализирована. О состоянии потерпевшей ничего неизвестно.
Что стало причиной аварии — будут выяснять правоохранители.
Стоит напомнить, что в последнее время в Киеве участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием такси. Так, в пригороде Киева прямо на дороге бросили автомобиль Uber, снесший металлическое ограждение. Водитель даже ключи в салоне оставил.
Кроме того, сообщалось о ДТП на проспекте Победы, где пьяный таксист устроил масштабную аварию с жуткими последствиями.
Также "Телеграф" писал, как в Киеве такси бизнес-класса "влепило" другой автомобиль в дом и потеряло двигатель.
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