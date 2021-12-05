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В Киеве такси влетело в легковушку и спровоцировало аварию с пострадавшими (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Такси спровоцировало ДТП в Киеве Новость обновлена 05 декабря 2021, 07:37
Такси спровоцировало ДТП в Киеве

Травмы в ДТП получила пассажирка такси

В Святошинском районе Киева автомобиль такси вылетел на встречную полосу и протаранил легковушку Subaru. Травмы получила женщина, ее госпитализировали.

Как сообщает портал dtp.kiev.ua, авария произошла в ночь на воскресенье, 5 декабря.

Известно, что Subaru двигалось в сторону бульвара Академика Вернадского, а такси службы Uklon ехали со стороны проспекта Академика Палладина. В какой-то момент таксист не справился с управлением и влетел в легковушку. Водителя службы Uklon спасли подушки безопасности, а вот его находившаяся на заднем сиденье пассажирка получила травмы и была госпитализирована. О состоянии потерпевшей ничего неизвестно.

Что стало причиной аварии — будут выяснять правоохранители.

Такси влетело в легковушку на бульваре Вернадского
Такси влетело в легковушку на бульваре Вернадского
В авто сработали подушки безопасности
В авто сработали подушки безопасности
Травмы получила пассажирка такси, сидевшая сзади
Травмы получила пассажирка такси, сидевшая сзади
Пострадавшую женщину госпитализировали
Пострадавшую женщину госпитализировали

Стоит напомнить, что в последнее время в Киеве участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием такси. Так, в пригороде Киева прямо на дороге бросили автомобиль Uber, снесший металлическое ограждение. Водитель даже ключи в салоне оставил.

Кроме того, сообщалось о ДТП на проспекте Победы, где пьяный таксист устроил масштабную аварию с жуткими последствиями.

Также "Телеграф" писал, как в Киеве такси бизнес-класса "влепило" другой автомобиль в дом и потеряло двигатель.

Теги:
#ДТП #Полиция #Такси #Київ
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