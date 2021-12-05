Полицейский устроил аварию с двумя погибшими под Киевом (видео момента)

Водителя проверят на наличие алкоголя в крови

Около 11 часов вечера в субботу, 4 декабря, под Киевом произошла авария при участии сотрудника полиции. К сожалению, ДТП закончилось летально для двух его участников.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Известно, что за рулем личного авто марки Volkswagen Passat находился 32-летний коп. Он ехал в сторону села Новые Петровцы, причем на огромной скорости — что подтверждается видеозаписью.

В какой-то момент Volkswagen столкнулся на шоссе с "ЗАЗ-Таврия", в которой находилось три человека. При столкновении машина значительно повредилась, спасателям пришлось разрезать металл, чтобы добраться до людей.

От полученных травм на месте скончался 23-летний пассажир "ЗАЗ". 23-летний водитель машины и 22-летняя пассажирка были госпитализированы, однако девушку врачам так и не удалось спасти. Она скончалась в больнице.

Полицейский же, находящийся за рулем "фольксвагена", был направлен в медицинское учреждения для сдачи анализов. Его кровь проверят на наличие в ней алкоголя.

После обследования у медиков мужчину задержали согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Отметим, что расследованием занимаются сотрудники ГБР.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о зрелищной аварии с участием такси, произошедшей в Киеве на бульваре Вернадского. Травмы получила пассажирка, которая воспользовалась услугами Uklon.