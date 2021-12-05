Укр

Целая семья разбилась в аварии под Житомиром: отец с детьми погибли, мать в больнице (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ДТП в Житомире Новость обновлена 05 декабря 2021, 23:21
ДТП в Житомире

Женщина потеряла семью из-за неудачного маневра.

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области легковушка Daewoo Lanos столкнулась лоб в лоб с грузовиком DAF. Вследствие ДТП погиб мужчина и двое детей.

Об этом проинформировал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий у себя в Фейсбук.

По его словам происшествие произошло на 141 км трассы около 17:40. Предварительно установлено, что женщина за рулем легковушки выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Ее муж, а также двое детей 2010 и 2016 годов рождения погибли на месте. Саму женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Билошицкий отметил, что к столь тяжелым последствиям привел ряд факторов, среди которых рискованный выезд на "встречку", летняя резина, непристегнутые ремни и отсутствие детских кресел.

"Совершая манёвр с выездом на встречную полосу, три раза убедитесь, действительно ли это безопасно и сможете ли вы завершить этот манёвр вовремя. Если есть сомнения хотя бы чуть-чуть — лучше не выезжайте за встречную", — добавил он, указав, что лучше немного опоздать, чем потерять жизнь.

ДТП в Житомире
ДТП в Житомире

Стоит отметить, что в этом районе 5 декабря, судя по картам, произошло больше одного ДТП.

Место ДТП
Место ДТП

Как сообщалось ранее, в Киеве сотрудник полиции на "Фольксвагене" протаранил "Таврию". В результате столкновения два человека погибли.

Теги:
#Житомир #ДТП #Полиция
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