Целая семья разбилась в аварии под Житомиром: отец с детьми погибли, мать в больнице (фото)
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Женщина потеряла семью из-за неудачного маневра.
На трассе Киев-Чоп в Житомирской области легковушка Daewoo Lanos столкнулась лоб в лоб с грузовиком DAF. Вследствие ДТП погиб мужчина и двое детей.
Об этом проинформировал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий у себя в Фейсбук.
По его словам происшествие произошло на 141 км трассы около 17:40. Предварительно установлено, что женщина за рулем легковушки выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.
Ее муж, а также двое детей 2010 и 2016 годов рождения погибли на месте. Саму женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Билошицкий отметил, что к столь тяжелым последствиям привел ряд факторов, среди которых рискованный выезд на "встречку", летняя резина, непристегнутые ремни и отсутствие детских кресел.
"Совершая манёвр с выездом на встречную полосу, три раза убедитесь, действительно ли это безопасно и сможете ли вы завершить этот манёвр вовремя. Если есть сомнения хотя бы чуть-чуть — лучше не выезжайте за встречную", — добавил он, указав, что лучше немного опоздать, чем потерять жизнь.
Стоит отметить, что в этом районе 5 декабря, судя по картам, произошло больше одного ДТП.
Как сообщалось ранее, в Киеве сотрудник полиции на "Фольксвагене" протаранил "Таврию". В результате столкновения два человека погибли.