Біля Житомирського агроколеджу знайшли трупи студентів: подробиці та фото

Востаннє хлопців бачили увечері 5 грудня.

У Житомирі завершилися пошуки двох зниклих студентів місцевого аграрного коледжу. Тіла молодих людей знайшли на дні технічної водойми на території навчального закладу.

Про це повідомляє Нацполіція регіону.

Про зникнення двох сусідів по кімнаті 18 та 20 років правоохоронцям розповіли за кілька годин до виявлення трупів. На сполох підняв викладач коледжу, в якому навчалися хлопці. Вони вийшли із гуртожитку у неділю, у вечірній час.

Біля будівлі коледжу знаходиться два гуртожитки

Речі хлопців, включаючи верхній одяг, рюкзаки та мобільні телефони, виявили на березі техводойми. Їх помітив з вікна кухні інший хлопець. Територію оглянули за допомогою службового собаки. Тіла хлопців дістали з водоймища водолази.

Студенти були родом із Овруцького району, в технікумі їх характеризують позитивно. На місці трагедії їхні знайомі розповідали, що хлопці були роботящими і не буйними. В одного з них лишився молодший брат. Попередньо обидва хлопці були із села Гладковичі.

Поліція розпочала кримінальне розслідування, причину смерті належить дізнатися судмедекспертам.

Раніше, як писав "Телеграф", у тому ж регіоні сталася ДТП, в якій загинули троє. Життя батька та двох дітей забрала дорожня аварія на трасі "Київ-Чоп". У ній постраждала також жінка, яка була за кермом автомобіля.