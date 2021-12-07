Возле Житомирского агроколледжа нашли трупы студентов: подробности и фото

В последний раз парней видели вечером 5 декабря.

В Житомире завершились поиски двух пропавших студентов местного аграрного колледжа. Тела молодых людей нашли на дне технического водоема на территории учебного заведения.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Про пропажу двух соседей по комнате 18 и 20 лет правоохранителям рассказали за несколько часов до обнаружения трупов. Тревогу поднял преподаватель колледжа, в котором учились ребята. Они вышли из общежития в воскресенье, в вечернее время.

Возле здания коллекджа находится два общежития

Вещи парней, включая верхнюю одежду, рюкзаки и мобильные телефоны, обнаружили на берегу техводоема. Их заметил из окна кухни другой молодой человек. Территорию осмотрели с помощью служебной собаки. Тела ребят достали из водоема водолазы.

Студенты были родом из Овручского района, в техникуме их характеризуют позитивно. На месте трагедии их знакомые рассказывали, что ребята были работящими и не буйными. У одного из них остался младший брат. Предварительно — оба парня были из села Гладковичи.

Полиция начала уголовное расследование, причину смерти предстоит узнать судмедэкспертам.

Ранее, как писал "Телеграф" в том же регионе произошло ДТП, в котором погибли трое. Жизни отца и двоих детей унесла дорожная авария на трассе "Киев-Чоп". В ней пострадала также женщина, которая была за рулем авто.