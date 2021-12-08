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"Не сами, им кто-то помог": друзья погибших в Житомире студентов рассказали о загадочной смерти на озере (фото, видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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В колледже думают, что парни могли проверить лед ночью и утонули, спасая друг друга Новость обновлена 08 декабря 2021, 10:41
В колледже думают, что парни могли проверить лед ночью и утонули, спасая друг друга

О Назаре и Ярике вспоминают только хорошее: друзья не верят, что они могли погибнуть случайно

В Житомире расследуют загадочную смерть двух студентов аграрного колледжа — Назара и Ярослава, тела которых нашли в техническом водоеме на территории общежития. 

О том, что могло произойти в ночь на 6 декабря, рассказали сотрудники общежития и друзья погибших, которые предполагают: это был не несчастный случай. Об этом передает телеканал СК1.

Известно, что студенты 18 и 20 лет были соседями по комнате и вечером вышли прогуляться. Тревогу забили уже утром, когда ребята не пришли на занятия: оба хорошо учились и никогда не прогуливали, поэтому в колледже заподозрили неладное.

Назар и Ярослав были душой компании, прекрасно учились и не были замечены ни в каких конфликтах
Назар и Ярослав были душой компании, прекрасно учились и не были замечены ни в каких конфликтах

Друг детства и сосед по комнате вскоре увидел яркую куртку одного из парней возле технического озера, куда вызвали полицию и водолазов. Увы, догадки подтвердились: Ярик и Назар утонули, что подтвердило предварительное заключение судмедэкспертов.

В колледже говорят, что произошел несчастный случай: мол, один из ребят пошел по льду и провалился, а второй якобы помчался на помощь другу… Но верят в эту версию не все. 

"Я просто знаю, что они такого сами не сделают. Уверен, что они не сами, им кто-то помог", — говорит друг погибших.

Вторит ему и другой студент: "Все в колледже обсуждают, что они пошли проверить лед и покататься. Один провалился, второй пошел спасать. Но это не факт. Еще два парня каких-то было… Может, им кто-то помог".

В крови Назара и Ярика алкоголя не было. По факту их смерти продолжается расследование. 

Как сообщал "Телеграф" ранее, в этой же области произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Жизни целой семьи унесла дорожная авария на трассе "Киев-Чоп".

Теги:
#Житомир #Студенты #Колледж #Утопленники
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