"Не сами, им кто-то помог": друзья погибших в Житомире студентов рассказали о загадочной смерти на озере (фото, видео)

О Назаре и Ярике вспоминают только хорошее: друзья не верят, что они могли погибнуть случайно

В Житомире расследуют загадочную смерть двух студентов аграрного колледжа — Назара и Ярослава, тела которых нашли в техническом водоеме на территории общежития.

О том, что могло произойти в ночь на 6 декабря, рассказали сотрудники общежития и друзья погибших, которые предполагают: это был не несчастный случай. Об этом передает телеканал СК1.

Известно, что студенты 18 и 20 лет были соседями по комнате и вечером вышли прогуляться. Тревогу забили уже утром, когда ребята не пришли на занятия: оба хорошо учились и никогда не прогуливали, поэтому в колледже заподозрили неладное.

Назар и Ярослав были душой компании, прекрасно учились и не были замечены ни в каких конфликтах

Друг детства и сосед по комнате вскоре увидел яркую куртку одного из парней возле технического озера, куда вызвали полицию и водолазов. Увы, догадки подтвердились: Ярик и Назар утонули, что подтвердило предварительное заключение судмедэкспертов.

В колледже говорят, что произошел несчастный случай: мол, один из ребят пошел по льду и провалился, а второй якобы помчался на помощь другу… Но верят в эту версию не все.

"Я просто знаю, что они такого сами не сделают. Уверен, что они не сами, им кто-то помог", — говорит друг погибших.

Вторит ему и другой студент: "Все в колледже обсуждают, что они пошли проверить лед и покататься. Один провалился, второй пошел спасать. Но это не факт. Еще два парня каких-то было… Может, им кто-то помог".

В крови Назара и Ярика алкоголя не было. По факту их смерти продолжается расследование.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в этой же области произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Жизни целой семьи унесла дорожная авария на трассе "Киев-Чоп".