Смертельная игра на тонком льду: в Херсонской области трагически погибли двое детей (фото)

Вечерние игры двух друзей закончились страшной трагедией

В одном из населенных пунктов Херсонской области, играя на льду, в воду провалились двое детей. Тела обоих мальчиков уже нашли водолазы.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагическое событие произошло вечером 23 декабря на озере в селе Раздольное, что в Каховском районе.

Два мальчика девяти и десяти лет играли на тонком льду. Внезапно он раскололся, и дети попадали в воду. К сожалению, выжить парнишкам не удалось. Уже в полдесятого специалисты спасательной службы достали из озера тело одного маленького утопленника с полутораметровой глубины в 7 метрах от берега. Замерзший труп второго ребенка обнаружили и изъяли из водоема примерно через два часа.

Спасатели вынимают тела детей из ледяной воды

Еще один трагический инцидент, связанный с водой, произошел на Кировоградщине в городе Кропивницком, где под лед провалилась школьница.

Событие произошло около одной из гимназий, которую в этот момент посещал местный врач и директор областного онкодиспансера. Мужчина не растерялся и, попросив веревку, сразу бросился на помощь пострадавшей.

Врач спасает провалившуюся под лед девочку

Подбежав к воде, медик снял с себя всю одежду, подполз по льду к девочке и осторожно вытащил ее на берег. К счастью, ребенок находился в удовлетворительном состоянии. Ее госпитализировали в больницу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Житомире в техническом водоеме одного из колледжей нашли тела двух студентов этого учебного заведения. Предполагают, что ребята провалились под воду, когда снимали селфи, но товарищи погибших в такую версию не верят.