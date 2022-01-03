Розбився на санчатах, катаючи доньку: перші фото та подробиці смертельної НП у Дніпрі

Сім’я у повному складі відпочивала у місті після Нового року, але катання зі схилу центрального парку стало фатальним

Стали відомі подробиці трагедії у Дніпрі, де під час катання на санчатах у парку "Зелений Гай" загинув 45-річний чоловік, а його донька зазнала травми живота.

За інформацією місцевого порталу "Наше місто", який посилається на департамент парків та рекреацій Дніпровської міськради, це був нещасний випадок. Повідомляється, що близько 21:00 чоловік відпочивав у парку із дружиною та донькою. Він сів на санки разом із дитиною і спустився зі схилу гори, проте врізався у металеву опору. У міськраді кажуть, що медики швидкої забрали потерпілого на ношах, проте врятувати його не вдалося: він отримав тяжку травму голови.

Той самий схил, який став фатальним для мешканця Дніпра

Тато з донькою врізалися у металевий стовп

У поліції за цим фактом відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 "Вбивство" із позначкою "нещасний випадок". Тим часом 6-річна донька загиблого залишається у лікарні: її життю нічого не загрожує.

У міськраді також додали, що адміністрація парку не відповідає за наслідки покатушок на місцевих схилах і навіть розвішала відповідні таблички. У мережі ж кажуть, що зимові забави тут досить небезпечні: і раніше люди зазнавали травм після спуску з гірки, проте летальний випадок стався вперше.

У парку попереджають, що за котушки вони не відповідальні

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