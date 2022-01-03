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У Дніпрі батько з дочкою розбилися під час катання на санчатах: чоловік помер миттєво

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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У мережі кажуть, що парк не пристосований для такого екстриму Новина оновлена 03 січня 2022, 17:02
У мережі кажуть, що парк не пристосований для такого екстриму

Чоловік із 6-річною дівчинкою невдало спустилися з гори, внаслідок чого батько отримав смертельну травму голови

У Дніпрі у парку "Зелений Гай" (дивись на карті нижче) 2 січня сталася трагедія під час катання з гори на санках.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, 45-річний житель міста спускався зі своєю 6-річною донькою, проте трапилося непередбачене. Тато і дитина на санчатах зіткнулися чи то з деревом, чи то зі стовпом — інформація в мережі різниться. Проте результат трагедії — смерть чоловіка, яка настала миттєво через сильну травму голови.

Дівчинці пощастило вижити: її забрала швидка до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні з тупою травмою живота.

Парк, де сталася трагедія
Парк, де сталася трагедія

У мережі шоковані тим, що сталося під час звичайних, начебто, зимових забав. Деякі звинувачують у всьому адміністрацію парку, яка не виставила охорону і не відганяє людей від місця, яке нібито не пристосоване для таких речей. Інші просто співчувають сім’ї, де сталося таке нещастя.

Люди шоковані подією
Люди шоковані подією
Деякі звинувачують адміністрацію парку
Деякі звинувачують адміністрацію парку

Раніше "Телеграф" розповідав про небезпечну гірку у формі слона у Преображенському парку Одеси, де 5-річній дівчинці відірвало частину пальця.

Теги:
#Дніпро #Парк #Смерть #Санки
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