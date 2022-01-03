У Дніпрі батько з дочкою розбилися під час катання на санчатах: чоловік помер миттєво
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Чоловік із 6-річною дівчинкою невдало спустилися з гори, внаслідок чого батько отримав смертельну травму голови
У Дніпрі у парку "Зелений Гай" (дивись на карті нижче) 2 січня сталася трагедія під час катання з гори на санках.
Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, 45-річний житель міста спускався зі своєю 6-річною донькою, проте трапилося непередбачене. Тато і дитина на санчатах зіткнулися чи то з деревом, чи то зі стовпом — інформація в мережі різниться. Проте результат трагедії — смерть чоловіка, яка настала миттєво через сильну травму голови.
Дівчинці пощастило вижити: її забрала швидка до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні з тупою травмою живота.
У мережі шоковані тим, що сталося під час звичайних, начебто, зимових забав. Деякі звинувачують у всьому адміністрацію парку, яка не виставила охорону і не відганяє людей від місця, яке нібито не пристосоване для таких речей. Інші просто співчувають сім’ї, де сталося таке нещастя.
Раніше "Телеграф" розповідав про небезпечну гірку у формі слона у Преображенському парку Одеси, де 5-річній дівчинці відірвало частину пальця.
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