Укр

В Днепре отец с дочерью разбились во время катания на санках: мужчина умер мгновенно

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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В сети судачат, что парк не приспособлен для такого экстрима Новость обновлена 03 января 2022, 17:02
В сети судачат, что парк не приспособлен для такого экстрима

Мужчина с 6-летней девочкой неудачно спустились с горы, в результате чего отец получил смертельную травму головы

В Днепре в парке "Зеленый Гай" (смотри на карте ниже) 2 января случилась трагедия во время катания с горы на санках.

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, 45-летний житель города спускался по снегу со своей 6-летней дочкой, однако случилось непредвиденное. Папа и ребенок на санках столкнулись то ли с деревом, то ли со столбом — информация в сети разнится. Однако итог трагедии — смерть мужчины, которая наступила мгновенно из-за сильной травмы головы.

Девочке посчастливилось выжить: ее увезла скорая в Днепропетровскую областную детскую больницу с тупой травмой живота.

Парк, где произошла трагедия
Парк, где произошла трагедия

В сети шокированы тем, что произошло во время обычных, казалось бы, зимних забав. Некоторые обвиняют в случившемся администрацию парка, которая не выставила охрану и не отгоняет людей от места, которое якобы не приспособлено для таких вещей. Другие просто сочувствуют семье, где случилось такое несчастье.

Люди шокированы произошедшим
Люди шокированы произошедшим
Некоторые винят администрацию парка
Некоторые винят администрацию парка

Ранее "Телеграф" рассказывал об опасной горке в форме слона в Преображенском парке Одессы, где 5-летней девочке оторвало часть пальца.

Теги:
#Днепр #Парк #Смерть #Санки
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