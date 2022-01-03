В Днепре отец с дочерью разбились во время катания на санках: мужчина умер мгновенно
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Мужчина с 6-летней девочкой неудачно спустились с горы, в результате чего отец получил смертельную травму головы
В Днепре в парке "Зеленый Гай" (смотри на карте ниже) 2 января случилась трагедия во время катания с горы на санках.
Как сообщают местные Телеграмм-каналы, 45-летний житель города спускался по снегу со своей 6-летней дочкой, однако случилось непредвиденное. Папа и ребенок на санках столкнулись то ли с деревом, то ли со столбом — информация в сети разнится. Однако итог трагедии — смерть мужчины, которая наступила мгновенно из-за сильной травмы головы.
Девочке посчастливилось выжить: ее увезла скорая в Днепропетровскую областную детскую больницу с тупой травмой живота.
В сети шокированы тем, что произошло во время обычных, казалось бы, зимних забав. Некоторые обвиняют в случившемся администрацию парка, которая не выставила охрану и не отгоняет людей от места, которое якобы не приспособлено для таких вещей. Другие просто сочувствуют семье, где случилось такое несчастье.
Ранее "Телеграф" рассказывал об опасной горке в форме слона в Преображенском парке Одессы, где 5-летней девочке оторвало часть пальца.
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