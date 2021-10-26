Девочке оторвало часть пальца на горке в Одессе: в каком она сейчас состоянии

Достать отрезанную фалангу с горки не удалось

В Одессе во время прогулки на детской площадке 5-летней девочке оторвало часть пальца. Виной всему стала металлическая горка в форме слоника.

Как сообщает издание "Одесса Online", инцидент произошел днем 25 октября в Преображенском парке.

Пятилетняя девочка пришла вместе с мамой на детскую площадку и каталась на горке в форме слоника. В какой-то момент во время спуска палец ребенка попал в щель между перилами и жестяным листом, вследствие чего часть фаланги просто оторвало.

Мама девочки бросилась спасать руку ребенка, однако достать часть пальца со щели ей не удалось. Женщина забрала девочку и убежала с ребенком за помощью. Ребенку оказали помощь в областной больнице, наложив повязку, и отпустили домой. Госпитализация не понадобилась.

После этого инцидента детскую площадку закрыли, а горку опечатали предупредительной лентой. На ней остались следы крови.

Палец ребенка попал в щель

Опасную горку после инцидента опечатали

На горке остались следы крови

В больнице, где оказывали помощь девочке, сообщили, что ребенка привезли в больницу родители около 17:00 часов дня с повреждением второго пальца.

"Травмирована ногтевая фаланга, отчасти эта фаланга была оторвана. Особенностей травмы мы не знаем. По словам родителей, это произошло на горке во время отдыха ребенка. Была проведена хирургическая обработка раны, рентгенография для выявления глубины повреждений, оказана первая хирургическая помощь", — рассказала и. о. генерального директора детской областной больницы Татьяна Покатилова в комментарии "Новости.Odesa Live".

Врач отметила, что часть фаланги ребенку назад не пришивали, ведь ее не привезли в больницу. После оказания помощи девочку с родителями отпустили домой. Она была в удовлетворительном состоянии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Преображенском парке 22 октября на лавочке обнаружили труп молодого мужчины. Он был одет чисто и опрятно.