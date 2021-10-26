Дівчинці відірвало частину пальця на гірці в Одесі: у якому вона зараз стані

Дістати відрізану фалангу з гірки не вдалося

В Одесі під час прогулянки на дитячому майданчику 5-річній дівчинці відірвало частину пальця. Виною всьому стала металева гірка у формі слоника.

Як повідомляє видання "Одеса Online", інцидент стався вдень 25 жовтня у Преображенському парку.

П’ятирічна дівчинка прийшла разом із мамою на дитячий майданчик та каталася на гірці у формі слоника. У якийсь момент під час спуску палець дитини потрапив у щілину між перилами та жерстяним листом, внаслідок чого частину фаланги просто відірвало.

Мама дівчинки кинулася рятувати руку дитини, проте дістати частину пальця зі щілини їй не вдалося. Жінка забрала дівчинку та побігла з дитиною за допомогою. Дівчинці надали допомогу в обласній лікарні, наклавши пов’язку та відпустили додому. Госпіталізація не знадобилася.

Після цього інциденту дитячий майданчик закрили, а гірку опечатали запобіжною стрічкою. На ній залишились сліди крові.

Палець дитини потрапив у щілину

Небезпечну гірку після інциденту опечатали

На гірці залишилися сліди крові

У лікарні, де надавали допомогу дівчинці, повідомили, що дитину привезли у лікарню батьки близтко 17:00 години дня з ушкодження другого пальця.

"Травмована нігтьова фаланга, частково ця фаланга була відірвана. Особливостей здійснення травми ми не знаємо. Зі слів батьків, це сталося на гірці під час відпочинку дитини. Була проведена хірургічна обробка рани, рентгенографія для виявлення глибини пошкоджень, надана перша хірургічна допомога", — розповіла в. о. генерального директора дитячої обласної лікарні Тетяна Покатілова у коментарі "Новини.Odesa Live".

Лікар зазначила, що частину фаланги дитині назад не пришивали, адже її не привезли у лікарню. Після надання допомоги дівчинку з батьками відпустили додому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Преображенському парку 22 жовтня на лавочці виявили труп молодого чоловіка. Він був одягнений чисто та охайно.