Був одягнений чисто і охайно: в одеському парку знайшли тіло молодого чоловіка (фото 18+)

Чоловік помер на лавці Преображенського парку

У самому центрі Одеси в парку на лавочці виявили бездиханне тіло молодого чоловіка. На вигляд йому було близько 30 років.

Про це в п’ятницю, 22 жовтня, повідомляє Telegram-канал "Одеса Info".

Відомо, що труп чоловіка виявили в Преображенському парку. Тіло невідомого чоловіка, якому на вигляд близько 30 років, лежало на центральній алеї біля церкви.

У Преображенському парку на лавочці помер чоловік

За словами патрульних поліцейських, чоловік був одягнений в темні джинси, темно-синій светр і чорні кросівки з білими смужками. Всі речі на ньому були чистими і охайними, а обличчя виголене.

Що стало причиною смерті молодої людини буде з’ясовувати експертиза. Попередньо, видимих слідів насильницької смерті на його тілі не знайшли.

Додамо, що Преображенський парк в Одесі розташований в історичній частині міста на території Першого міського кладовища. Неподалік від нього знаходиться відомий ринок "Привоз", Одеський національний академічний театр і Потьомкінські сходи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії жінка змусила коханця викопати і спалити труп померлого чоловіка. Все через те, що батьки його не так поховали.