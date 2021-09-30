Жінка змусила коханця викопати і спалити труп чоловіка

Причиною вчинку стало бажання виконати прижиттєву волю чоловіка.

У Росії в Воронежі жінка не погодилася з тим, як поховали її чоловіка і вмовила свого коханця дістати його тіло з могили і кремувати підручними засобами.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Повідомляється, що пара познайомилася в серпні, у них почався роман. У цей час чоловік жінки помер. Його сім’я наполягла на звичайних похоронах, попри твердження жінки про попереднє бажання померлого. Вона стверджувала, що він хотів, щоб його кремували.

Ситуація не давала їй спокою і вона вмовила свого коханця викопати тіло. Він погодився. Після вилучення останків, яке зайняло 4 години, він обернув труп в брезент, обв’язав капроновою ниткою і вивіз.

Пара привезла тіло в околиці села Єндовище в більш ніж 20 кілометрах від Воронежа. Там обклали труп дровами, полили бензином і спалили.

Розташування Єндовища на мапі

Недобре запідозрив батько померлого, який згадав, що невістка наполягала на кремації, коли побачив безлад на могилі сина.

Поліція допитала коханця, який зізнався в скоєному. Йому загрожує до п’яти років за ґратами.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві чоловік вирішив вуличну суперечку пострілом в груди опонентові.