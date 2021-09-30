Женщина заставила любовника выкопать и сжечь труп мужа
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Причиной поступка стало желание выполнить прижизненную волю супруга.
В России в Воронеже женщина не согласилась с тем, как похоронили ее супруга и уговорила своего любовника достать его тело из могилы и кремировать подручными средствами.
Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Сообщается, что пара познакомилась в августе, у них начался роман. В это время муж женщины скончался. Его семья настояла на обычных похоронах, несмотря на утверждение женщины о предварительном желании умершего. Она утверждала, что он хотел чтобы его кремировали.
Ситуация не давала ей покоя и она уговорила своего любовника выкопать тело. Он согласился. После извлечения останков, которое заняло 4 часа, он обернул труп в брезент, обвязал капроновой нитью и увез.
Пара привезла тело в окрестности села Ендовище в более чем 20 километрах от Воронежа. Там обложили труп дровами, полили бензином и сожгли.
Неладное заподозрил отец умершего, который вспомнил, что невестка настаивала на кремации, когда увидел беспорядок на могиле сына.
Полиция допросила любовника, который признался в совершённом. Ему грозит до пяти лет за решеткой.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина решил уличный спор выстрелом в грудь оппоненту.
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