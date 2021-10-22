Укр

Был одет чисто и опрятно: в одесском парке нашли тело молодого мужчины (фото 18+)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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В Преображенском парке Одессы умер мужчина Новость обновлена 22 октября 2021, 10:33
В Преображенском парке Одессы умер мужчина

Мужчина умер на скамейке Преображенского парка

В самом центре Одессы в парке на лавочке обнаружили бездыханное тело молодого мужчины. На вид ему было около 30 лет.

Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает Telegram-канал "Одесса Info".

Известно, что труп мужчины выявили в Преображенском парке. Тело неизвестного мужчины, которому на вид около 30 лет, лежало на центральной аллее возле церкви.

В Преображенском парке на лавочке умер мужчина
В Преображенском парке на лавочке умер мужчина

По словам патрульных полицейских, мужчина был одет в темные джинсы, темно-синий свитер и черные кроссовки с белыми полосками. Все вещи на нем были чистыми и опрятными, а лицо выбрито.

Что стало причиной смерти молодого человека будет выяснять экспертиза. Предварительно, видимых следов насильственной смерти на его теле не нашли.

Добавим, что Преображенский парк в Одессе расположен в исторической части города на территории Первого городского кладбища. Неподалеку от него находится известный рынок "Привоз", Одесский национальный академический театр и Потемкинская лестница.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России женщина заставила любовника выкопать и сжечь труп умершего мужа. Все из-за того, что родители его не так похоронили.

Теги:
#Одесса #Смерть #Труп #Преображенский парк
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