Был одет чисто и опрятно: в одесском парке нашли тело молодого мужчины (фото 18+)

Мужчина умер на скамейке Преображенского парка

В самом центре Одессы в парке на лавочке обнаружили бездыханное тело молодого мужчины. На вид ему было около 30 лет.

Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает Telegram-канал "Одесса Info".

Известно, что труп мужчины выявили в Преображенском парке. Тело неизвестного мужчины, которому на вид около 30 лет, лежало на центральной аллее возле церкви.

В Преображенском парке на лавочке умер мужчина

По словам патрульных полицейских, мужчина был одет в темные джинсы, темно-синий свитер и черные кроссовки с белыми полосками. Все вещи на нем были чистыми и опрятными, а лицо выбрито.

Что стало причиной смерти молодого человека будет выяснять экспертиза. Предварительно, видимых следов насильственной смерти на его теле не нашли.

Добавим, что Преображенский парк в Одессе расположен в исторической части города на территории Первого городского кладбища. Неподалеку от него находится известный рынок "Привоз", Одесский национальный академический театр и Потемкинская лестница.

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