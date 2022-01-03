Укр

Разбился на санках, катая дочь: первые фото и подробности смертельного ЧП в Днепре

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Тот самый парк в Днепре, где разбился мужчина Новость обновлена 03 января 2022, 18:22
Тот самый парк в Днепре, где разбился мужчина

Семья в полном составе отдыхала в городе после Нового года, но катание со склона центрального парка стало фатальным

Стали известны подробности трагедии в Днепре, где во время катания на санках в парке "Зеленый Гай" погиб 45-летний мужчина, а его дочь получила травму живота.

По информации местного портала "Наше місто", который ссылается на департамент парков и рекреаций Днепровского горсовета, произошедшее — несчастный случай. Сообщается, что около 21:00 мужчина отдыхал в парке с женой и дочерью. Он сел на санки вместе с ребенком и спустился со склона горы, однако врезался в металлическую опору. В горсовете говорят, что медики скорой унесли пострадавшего на носилках, однако спасти его не удалось: он получил тяжелую травму головы.

Тот самый склон, который стал фатальным для жителя Днепра
Тот самый склон, который стал фатальным для жителя Днепра
Папа с дочкой врезались в металлический столб
Папа с дочкой врезались в металлический столб

В полиции по данному факту открыли производство по ч. 1 ст. 115 "Убийство" с пометкой "несчастный случай". Тем временем 6-летняя дочь погибшего остается в больнице: ее жизни ничего не угрожает.

В горсовете также добавили, что администрация парка не несет ответственность за последствия покатушек на местных склонах и даже развесила соответствующие таблички. В сети же говорят, что зимние забавы здесь довольно опасны: и раньше люди получали травмы после спуска с горки, однако летальный случай произошел впервые.

В парке предупреждают, что за покатушки они не ответственны
В парке предупреждают, что за покатушки они не ответственны

Ранее "Телеграф" рассказывал об опасной горке в форме слона в Преображенском парке Одессы, где 5-летней девочке оторвало часть пальца.

Теги:
#Днепр #Гибель #Санки #Горка
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