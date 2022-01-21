В Сумской области с осени разыскивают 20-летнего парня с необычной приметой (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 19
Пока установить местонахождение юноши не удалось ни полиции, ни волонтерам.
В Сумской области официально объявили в розыск 20-летнего Владимира Василенко, связь с которым оборвалась еще в конце октября.
Как сообщают на странице поисково-спасательного отряда "Милена" в соцсети, молодой человек является жителем села Кочерги, которое находится в Конотопском районе Сумской области.
Согласно предварительным сведениям, молодой человек вышел из дома 29 октября 2021 и до сих пор место его пребывания остается неизвестным.
Владимира можно узнать по следующим приметам: паренек выглядит на свой возраст — 20 лет, высокий — рост около 180 сантиметров, имеет темные короткостриженные волосы, темно-серые глаза и среднее телосложение.
В последний раз молодого человека видели одетым в серо-белую флисовую кофту на застежке спереди, спортивные брюки черного цвета, шапку такого же цвета и темно-зеленые резиновые сапоги.
При себе разыскиваемый имел черную барсетку, паспорт, браслет желтого цвета и крестик на веревке, который он обычно обматывал на руке.
Также у парня есть особенная примета в виде большого количества родинок на спине.
Если вам известна любая информация, которая может помочь в установлении места нахождения Владимира Василенко, сообщите об этом по телефонам (068) 777-01-12, 102 или в ближайшее отделение полиции.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепропетровской области разыскивают 46-летнюю Татьяну Никитину, которая ушла из дома еще 1 января и до сих пор на связь с родными и знакомыми не вышла. На поиски женщины сейчас привлечены волонтеры, представители правоохранительных органов и небезразличные люди.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-