Укр

В Сумской области с осени разыскивают 20-летнего парня с необычной приметой (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Помогите разыскать 20-летнего жителя Сумщины Новость обновлена 21 января 2022, 13:52
Помогите разыскать 20-летнего жителя Сумщины

Пока установить местонахождение юноши не удалось ни полиции, ни волонтерам.

В Сумской области официально объявили в розыск 20-летнего Владимира Василенко, связь с которым оборвалась еще в конце октября.

Как сообщают на странице поисково-спасательного отряда "Милена" в соцсети, молодой человек является жителем села Кочерги, которое находится в Конотопском районе Сумской области.

Согласно предварительным сведениям, молодой человек вышел из дома 29 октября 2021 и до сих пор место его пребывания остается неизвестным.

Владимира можно узнать по следующим приметам: паренек выглядит на свой возраст — 20 лет, высокий — рост около 180 сантиметров, имеет темные короткостриженные волосы, темно-серые глаза и среднее телосложение.

В последний раз молодого человека видели одетым в серо-белую флисовую кофту на застежке спереди, спортивные брюки черного цвета, шапку такого же цвета и темно-зеленые резиновые сапоги.

При себе разыскиваемый имел черную барсетку, паспорт, браслет желтого цвета и крестик на веревке, который он обычно обматывал на руке.

Также у парня есть особенная примета в виде большого количества родинок на спине.

Публикация о розыске в соцсетях
Публикация о розыске в соцсетях

Если вам известна любая информация, которая может помочь в установлении места нахождения Владимира Василенко, сообщите об этом по телефонам (068) 777-01-12, 102 или в ближайшее отделение полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепропетровской области разыскивают 46-летнюю Татьяну Никитину, которая ушла из дома еще 1 января и до сих пор на связь с родными и знакомыми не вышла. На поиски женщины сейчас привлечены волонтеры, представители правоохранительных органов и небезразличные люди.

Теги:
#Исчезновение #Розыск #Волонтер #Сумська область
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