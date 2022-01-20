Вышла из дома 1 января и пропала: на Днепропетровщине ищут 46-летнюю женщину (фото)
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Нынешнее местонахождение женщины пока так и не удалось установить
В селе Александровка Днепровского района уже несколько недель продолжаются поиски 46-летней Татьяны Никитиной. Женщина исчезла сразу после празднования Нового года — просто выйдя из дому.
Информацию сообщили в Telegram-канале поисково-спасатального отряда "Милена".
К сожалению, волонтеры не обладают достаточным количеством информации о пропавшей. Известно, что она добровольно покинула собственный дом, однако ее конечный пункт назначений так и не был установлен.
На момент исчезновения женщина была одета в белую куртку и такого же цвета вязаную шапку.
Особых примет у Татьяны Никитиной нет: серые глаза, темные волосы, рост 160 см.
К сожалению, фотография, которую предоставили в сети, является достаточно давней. Поэтому ориентироваться на внешность женщины стоит с некоторыми поправками на возраст.
Отметим, что при наличии любой информации о пропавшей, стоит обратиться либо на горячую линию полиции, либо по телефону: (068) 777-01-12.
Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал, что на Житомирщине продолжаются поиски 35-летнего Павла Тетери, который ушел на Крещение рыбачить и не вернулся. Предполагается, что он мог утонуть, однако следствие не исключает и других версий.
Также мы писали о пропаже харьковчанки Ларисы Акимочкиной, которую ищут уже более двух месяцев. Среди важных примет женщины — почти двухметровый рост.
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