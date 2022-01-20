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Вышла из дома 1 января и пропала: на Днепропетровщине ищут 46-летнюю женщину (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Татьяна Никитина находится в розыске больше двух недель Новость обновлена 20 января 2022, 16:08
Татьяна Никитина находится в розыске больше двух недель

Нынешнее местонахождение женщины пока так и не удалось установить

В селе Александровка Днепровского района уже несколько недель продолжаются поиски 46-летней Татьяны Никитиной. Женщина исчезла сразу после празднования Нового года — просто выйдя из дому.

Информацию сообщили в Telegram-канале поисково-спасатального отряда "Милена".

К сожалению, волонтеры не обладают достаточным количеством информации о пропавшей. Известно, что она добровольно покинула собственный дом, однако ее конечный пункт назначений так и не был установлен.

Село Александровка на карте
Село Александровка на карте

На момент исчезновения женщина была одета в белую куртку и такого же цвета вязаную шапку.

Особых примет у Татьяны Никитиной нет: серые глаза, темные волосы, рост 160 см.

Вся информация о пропавшей
Вся информация о пропавшей

К сожалению, фотография, которую предоставили в сети, является достаточно давней. Поэтому ориентироваться на внешность женщины стоит с некоторыми поправками на возраст.

Отметим, что при наличии любой информации о пропавшей, стоит обратиться либо на горячую линию полиции, либо по телефону: (068) 777-01-12.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал, что на Житомирщине продолжаются поиски 35-летнего Павла Тетери, который ушел на Крещение рыбачить и не вернулся. Предполагается, что он мог утонуть, однако следствие не исключает и других версий.

Также мы писали о пропаже харьковчанки Ларисы Акимочкиной, которую ищут уже более двух месяцев. Среди важных примет женщины — почти двухметровый рост.

Теги:
#Днепр #Днепропетровская область #Розыск #Пропавшие без вести #Пропавшая
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