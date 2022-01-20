Вийшла з дому 1 січня та зникла: на Дніпропетровщині шукають 46-річну жінку (фото)
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Нинішнє місцезнаходження жінки поки що так і не вдалося встановити
У селі Олександрівка Дніпровського району вже кілька тижнів продовжуються пошуки 46-річної Тетяни Нікітіної. Жінка зникла одразу після святкування Нового року – просто вийшовши з дому.
Інформацію повідомили у Telegram-каналі пошуково-рятувального загону "Мілена".
На жаль, волонтери не мають достатньої кількості інформації про зниклу. Відомо, що вона добровільно покинула власний будинок, однак її кінцевий пункт призначення так і не було встановлено.
На момент зникнення жінка була одягнена в білу куртку і такого ж кольору в’язану шапку.
Особливих прикмет у Тетяни Нікітіної немає: сірі очі, темне волосся, зріст 160 см.
На жаль, фотографія, яку надали в мережі, досить давня. Тому орієнтуватись на зовнішність жінки варто з деякими поправками на вік.
Зазначимо, що за наявності будь-якої інформації про зниклу варто звернутися або на гарячу лінію поліції, або за телефоном: (068) 777-01-12.
Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, що на Житомирщині продовжуються пошуки 35-річного Павла Тетері, який пішов на Водохреще рибалити і не повернувся. Передбачається, що він міг потонути, проте слідство не виключає й інших версій.
Також ми писали про зникнення харків’янки Лариси Акімочкіної, яку шукають вже понад два місяці. Серед важливих прикмет жінки – майже двометровий зріст.
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