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У Харкові з осені шукають зниклу жінку зростом майже два метри (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Лариса Акімочкіна зникла безвісти Новина оновлена 19 січня 2022, 08:22
Лариса Акімочкіна зникла безвісти

Рідні харків’янки б’ють на сполох, оскільки її телефон не відповідає ще з листопада

У Харкові безслідно зникла 46-річна Лариса Акімочкіна, яку розшукують уже майже два місяці. Волонтери просять усіх українців допомогти у пошуку, бо впізнати жінку на вулиці нескладно: її зріст — майже два метри.

Як розповіли у пошуково-рятувальній групі "Мілена", Лариса мешкає в районі Сортировки. 23 листопада її телефон перестав відповідати, і рідні забили на сполох. У чому була жінка того дня, невідомо, проте впізнати її допоможуть такі прикмети:

  • зріст 190 см;
  • худорлява статура;
  • русяве кучеряве волосся по плечі;
  • блакитні очі.
Лариса Акімочкіна зникла
Лариса Акімочкіна зникла

Усіх, хто володіє хоч якоюсь інформацією про те, що могло статися з Ларисою і де вона може бути, просять зателефонувати "102" або (068) 777-0-112.

Нагадаємо, що на Харківщині також шукають 18-річну студентку Ольгу Полуніну, яка вийшла з гуртожитку в місті Чугуїв ще у грудні минулого року і більше її ніхто не бачив.

Крім того, у цьому ж місті у селищі Жуковського за дивних обставин пропав 23-річний Олег Зайченко, який ще 13 січня вранці вийшов з дому і більше його ніхто не бачив.

Теги:
#Харків #Пошук #Пропажа #Пропала безвісти
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