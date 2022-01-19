У Харкові з осені шукають зниклу жінку зростом майже два метри (фото)

Рідні харків’янки б’ють на сполох, оскільки її телефон не відповідає ще з листопада

У Харкові безслідно зникла 46-річна Лариса Акімочкіна, яку розшукують уже майже два місяці. Волонтери просять усіх українців допомогти у пошуку, бо впізнати жінку на вулиці нескладно: її зріст — майже два метри.

Як розповіли у пошуково-рятувальній групі "Мілена", Лариса мешкає в районі Сортировки. 23 листопада її телефон перестав відповідати, і рідні забили на сполох. У чому була жінка того дня, невідомо, проте впізнати її допоможуть такі прикмети:

зріст 190 см;

худорлява статура;

русяве кучеряве волосся по плечі;

блакитні очі.

Лариса Акімочкіна зникла

Усіх, хто володіє хоч якоюсь інформацією про те, що могло статися з Ларисою і де вона може бути, просять зателефонувати "102" або (068) 777-0-112.

Нагадаємо, що на Харківщині також шукають 18-річну студентку Ольгу Полуніну, яка вийшла з гуртожитку в місті Чугуїв ще у грудні минулого року і більше її ніхто не бачив.

Крім того, у цьому ж місті у селищі Жуковського за дивних обставин пропав 23-річний Олег Зайченко, який ще 13 січня вранці вийшов з дому і більше його ніхто не бачив.