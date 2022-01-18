Вийшла з гуртожитку та зникла: на Харківщині понад місяць розшукують студентку з цікавим минулим (фото)

У поліції не виключають, що 18-річна дівчина могла виїхати до Харкова

На Харківщині шукають 18-річну студентку Ольгу Полуніну, яка вийшла із гуртожитку у місті Чугуїв ще у грудні минулого року і більше її ніхто не бачив.

Як повідомили на сторінці пошукового загону "Мілена", Оля є студенткою Чугуївського регіонального центру професійної освіти Харківської області. Востаннє її бачили у гуртожитку ще 11 грудня. І ось уже більше місяця про неї немає жодної звістки. Не виключено, що дівчина може перебувати у Харкові.

Розшук мешканки Чугуєва

Будь-яку інформацію, яка допоможе слідчим та волонтерам відшукати Олю, просять повідомити за телефоном 102 або 057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57. З особливих прикмет — русяве довге волосся. А ось у що дівчина була одягнена того дня, невідомо.

18-річну Олю не бачили більше місяця

До речі, Ольга Полуніна зникає вже не вперше. У мережі за 2019 рік можна відшукати безліч повідомлень про розшук тоді ще 15-річного підлітка, яка пішла з дому на прогулянку та зникла. Тоді в особливих прикметах копи вказували косоокість. Згодом Оля знайшлася живою, проте під час минулого зникнення дівчинки не було вдома лише кілька днів, а не місяць, як зараз.

Ольга Полуніна зникала і в 15 років – так вона виглядала тоді

Нагадаємо, в Якимівці Запорізької області знайшли бездиханне тіло 11-річного хлопчика. Незабаром з’ясувалося, що це Максим Самофалов — п’ятикласник, якого поліція та волонтери шукали ще із серпня минулого року.