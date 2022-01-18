Укр

Вышла из общежития и исчезла: в Харьковской области более месяца разыскивают студентку с интересным прошлым (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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18-летнюю Олю объявляют в розыск не впервые Новость обновлена 18 января 2022, 13:26
18-летнюю Олю объявляют в розыск не впервые

В полиции не исключают, что 18-летняя девушка могла уехать в Харьков

В Харьковской области ищут 18-летнюю студентку Ольгу Полунину, которая вышла из общежития в городе Чугуев еще в декабре прошлого года и больше ее никто не видел.

Как сообщили на странице поискового отряда "Милена", Оля является студенткой Чугуевского регионального центра профессионального образования Харьковской области. В последний раз ее видели в общежитии еще 11 декабря. И вот уже больше месяца о ней нет никакой весточки. Не исключено, что девушка может находиться в Харькове.

Розыск жительницы Чугуева
Розыск жительницы Чугуева

Любую информацию, которая поможет следователям и волонтерам отыскать Олю, просят сообщить по телефону "102" или 057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57. Из особых примет — русые длинные волосы. А вот во что девушка была одета в тот день, неизвестно.

18-летнюю Олю не видели более месяца
18-летнюю Олю не видели более месяца

К слову, исчезает Ольга Полунина уже не впервые. В сети за 2019 год можно отыскать уйму сообщений о розыске тогда еще 15-летнего подростка, которая ушла из дома на прогулку и пропала. Тогда в особых приметах копы указывали косоглазие. Спустя время Оля нашлась живой, однако во время прошлого исчезновения девочки не было дома всего пару дней, а не месяц, как сейчас.

Ольга Полунина пропадала и в 15 лет - так она выглядела тогда
Ольга Полунина пропадала и в 15 лет - так она выглядела тогда

Напомним, в Акимовке Запорожской области нашли бездыханное тело 11-летнего мальчика. Вскоре выяснилось, что это Максим Самофалов — пятиклассник, которого полиция и волонтеры искали еще с августа прошлого года.

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#Харьковская область #Студентка #Розыск #Пропал без вести
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