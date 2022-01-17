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В Запорожской области нашли убитым пятиклассника, которого искали по всей Украине: что известно

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Максиму было всего 11 лет Новость обновлена 17 января 2022, 11:53
Максиму было всего 11 лет

Совсем недавно родные Максима обращались к нему через сеть и просили вернуться домой, веря, что ребенок жив

В Акимовке Запорожской области нашли бездыханное тело 11-летнего мальчика. Вскоре выяснилось, что это Максим Самофалов — пятиклассник, которого полиция и волонтеры искали еще с августа прошлого года.

О жуткой находке сообщил 17 января председатель Всеукраинского содружества поиска пропавших детей Александр Куринный на своей странице в "Фейсбуке".

На момент выхода новости в облуправлении полиции информацию о Максиме не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Однако волонтеры говорят, что тело ребенка со следами насильственной смерти нашли близ его родного поселка в лесополосе. Говорят, что Максима Самофалова убили.

Максим Самофалов найден мертвым
Максим Самофалов найден мертвым

Еще пару дней назад родные мальчика обращались к нему в сети с такими словами: "Сынок, возвращайся домой. Мы тебя любим и ждем".

В семье Самофаловых верили, что Максим жив и мог находится в любом уголке страны, так как убегал он не впервые и был очень самостоятельным. Увы, уже долгое время мальчика не было в живых.

Информацию о его смерти в правоохранительных органах обещают озвучить позже.

Максим Самофалов был очень самостоятельным
Максим Самофалов был очень самостоятельным

Напомним, на Закарпатье подвели промежуточные итоги в запутанной истории исчезновения 36-летней жительницы Ужгорода Габриэллы Яцкович. Её разыскивали с 10 января, а спустя два дня обнаружили задушенной на чердаке собственного дома.

Теги:
#Дети #Убийство #Запорожская область #Пропал без вести
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