"Верим, что он жив": в Запорожской области ищут 11-летнего мальчика, пропавшего при странных обстоятельствах (фото)

Мальчика ищут уже пятый месяц

В Украине продолжаются поиски несовершеннолетнего Максима Андреевича Самофалова, к которым призывают приобщиться всех небезразличных.

Как сообщают на странице поискового отряда "Милена" в соцсети, 11-летний ребенок ушел из дома в пгт Акимовка, что в Мелитопольском районе, еще 28 августа 2021 года около 16 часов и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

Также отмечается, что мальчик может находиться в любом уголке Украины, поэтому к поискам несовершеннолетнего призывают приобщиться небезразличных жителей всех регионов страны.

Публикация о розыске Максима в соцсети

Также отмечается, что Максим выглядит на свой возраст — 10-11 лет, рост около 120 сантиметров, худощавый, с русыми волосами и зелеными глазами.

На момент исчезновения ребенок был одет в черную футболку и шорты такого же цвета.

Максим Андреевич Самофалов

По сообщению здешних СМИ, также известно, что ребенок убегает из дома уже не впервые. Мать мальчика в комментарии изданию отметила, что Максим мог уехать в любой город страны, ведь он очень самостоятелен, а домой после длительного отсутствия возвращаться просто боится.

Женщина верит, что он жив и просит его вернуться домой:

"Сынок, возвращайся домой. Мы тебя любим и ждем", — сказала мать разыскиваемого.

Уважаемые украинцы, если вам известна любая информация о вероятном местонахождении разыскиваемого ребенка, сообщите об этом по телефонам (098) 172-11-84, 102 или в ближайший участок полиции.

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