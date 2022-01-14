"Віримо, що він живий": у Запорізькій області шукають 11-річного хлопчика, який зник за дивних обставин (фото)
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Хлопчика шукають вже п'ятий місяць
В Україні тривають пошуки неповнолітнього Максима Андрійовича Самофалова, до яких закликають долучитися всіх небайдужих.
Як повідомляють на сторінці пошукового загону "Мілена" в соцмережі, 11-річна дитина вийшла з дому у смт Якимівка, що в Мелітопольському районі, ще 28 серпня 2021 року близько 16-ї години й дотепер її місце перебування залишається невідомим.
Також зазначається, що хлопчик може знаходитись в будь-якому куточку України, тож до пошуків неповнолітнього закликають долучитися небайдужих жителів усіх регіонів країни.
Також зазначається, що Максим виглядає на свій вік — 10-11 років, має зріст близько 120 сантиметрів, худорлявий, із русявим волоссям та зеленими очима.
На момент зникнення дитина була одягнута у чорну футболку та шорти такого ж кольору.
За повідомленням ЗМІ також відомо, що дитина тікає з дому вже не вперше. Матір хлопчика у коментарі виданню зазначила, що Максим міг поїхати до будь-якого міста країни, адже він дуже самостійний, а додому після тривалої відсутності повертатися просто боїться.
Жінка вірить, що хлопчик живий та просить його повернутися додому:
"Синку, повертайся додому. Ми тебе любимо і чекаємо", — сказала матір розшукуваного.
Шановні українці, якщо вам відома будь-яка інформація щодо ймовірного місця знаходження розшукуваної дитини, повідомте про це за номерами телефонів (098) 172-11-84, 102 або до найближчого відділку поліції.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Житомирській області безвісно зникла жителька міста Бердичева. Молода жінка планувала поїхати у відрядження до іншого міста, але по дорозі до місця призначення раптово вийшла з автобуса раніше і більше її ніхто не бачив.
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