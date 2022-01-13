Поїхала у відрядження і зникла: на Житомирщині шукають дівчину, яка зникла за дивних обставин (фото)
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Тетяна Холодна прямувала до іншого міста, але раптово вийшла на іншій зупинці, після цього жінку ніхто не бачив
У Житомирській області офіційно оголосили у розшук жительку міста Бердичів, яка ще 11 січня поїхала у відрядження до іншого міста і дотепер на зв'язок із рідними та знайомими не вийшла.
Як повідомляють у пресслужбі Національної поліції області, у вівторок, 11 січня після 11-ї години дня розшукувана подзвонила чоловікові та проінформувала його, що вже приїхала на вокзал, де очікує автобус до Новоград-Волинського. Після цього зв'язок із Тетяною обірвався.
Станом на 13 січня слідчим вдалося встановити, що жителька Бердичева купила квиток на автобус сполученням Житомир — Олевськ. Не добравшись до місця призначення, вона вийшла з транспортного засобу на зупинці в селі Березівка, що під Житомиром та зникла.
Тетяна виглядає приблизно на 33 роки, худорлява, має зріст близько 175 сантиметрів та довге чорне волосся.
На момент зникнення жінка була одягнута у хутряну чорну шубу, теплі легінси чорного кольору, чорну в’язану шапку із надписом "UGG Australia", а також високі чорні черевики. При собі може мати жіночу сумку сірого кольору.
Правоохоронці звертаються до українців із проханням допомогти у встановленні місця перебування розшукуваної та закликають повідомити будь-яку інформацію про зниклу за номерами телефонів (096) 943-76-13, "102" або у найближчий відділок поліції.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Закарпатській області знайшли мертвою молоду жінку, яку кількома днями раніше оголосили у розшук. Закарпатку виявили задушеною на горищі її власного будинку.
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