Поїхала у відрядження і зникла: на Житомирщині шукають дівчину, яка зникла за дивних обставин (фото)

Тетяна Холодна прямувала до іншого міста, але раптово вийшла на іншій зупинці, після цього жінку ніхто не бачив

У Житомирській області офіційно оголосили у розшук жительку міста Бердичів, яка ще 11 січня поїхала у відрядження до іншого міста і дотепер на зв'язок із рідними та знайомими не вийшла.

Як повідомляють у пресслужбі Національної поліції області, у вівторок, 11 січня після 11-ї години дня розшукувана подзвонила чоловікові та проінформувала його, що вже приїхала на вокзал, де очікує автобус до Новоград-Волинського. Після цього зв'язок із Тетяною обірвався.

Станом на 13 січня слідчим вдалося встановити, що жителька Бердичева купила квиток на автобус сполученням Житомир — Олевськ. Не добравшись до місця призначення, вона вийшла з транспортного засобу на зупинці в селі Березівка, що під Житомиром та зникла.

Тетяна виглядає приблизно на 33 роки, худорлява, має зріст близько 175 сантиметрів та довге чорне волосся.

Розшукувана Тетяна Холодна, жителька Житомирщини

На момент зникнення жінка була одягнута у хутряну чорну шубу, теплі легінси чорного кольору, чорну в’язану шапку із надписом "UGG Australia", а також високі чорні черевики. При собі може мати жіночу сумку сірого кольору.

Правоохоронці звертаються до українців із проханням допомогти у встановленні місця перебування розшукуваної та закликають повідомити будь-яку інформацію про зниклу за номерами телефонів (096) 943-76-13, "102" або у найближчий відділок поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Закарпатській області знайшли мертвою молоду жінку, яку кількома днями раніше оголосили у розшук. Закарпатку виявили задушеною на горищі її власного будинку.