На Закарпатті знайшли мертвою дівчину, яка зникла за загадкових обставин: деталі та фото
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Пошуки тривали менше трьох діб — тіло виявили в будинку, що належить зниклій
У середу, 12 січня, на Закарпатті підбили попередні підсумки у заплутаній історії зникнення 36-річної мешканки Ужгорода Габріели Яцкович. Її розшукували з 10 січня, а за два дні виявили задушеною на горищі власного будинку.
Подробиці повідомили "Новини Live", повідомляє "Телеграф".
Що відомо про смерть?
Згідно з повідомленнями в соцмережах, тіло Яцкович 12 січня знайшли поліцейські. З дівчиною розправилися на горищі її оселі: задушили, попередньо натягнувши на голову поліетиленовий пакет.
Скільки днів Габріелла Яцковича була мертва до моменту виявлення, в поліції поки не повідомляють.
Коли зникла?
Заяву про зникнення подруги знайомі дівчини подали у понеділок, 10 січня. Проте востаннє Габріеллу бачили живою набагато раніше — ще 30 грудня, напередодні Нового року.
Вона мала їхати святкувати за кордон, тому нікого не здивувало, що 4 січня від неї прийшли фотографії нібито з відпочинку в Єгипті. Друзі стверджували: Габріелла заявила, що проведе у теплих краях наступні два тижні.
Проте трохи пізніше друзі, які відчули тривогу, вирішили перевірити фото на давність і помітили невідповідність — знімки датовані ще 2019 роком.
Пізніше з’ясувалося, що дівчини вдома немає, а її улюблений пес Барбос залишений без нагляду. До того ж Яцкович не з’явилася на роботі і навіть не залишила колегам попередження.
Версії трагедії
Поліція, як і раніше, не дає офіційної позиції щодо того, що сталося. Однак знайома Габріелли, котра попросила не називати її імені, висунула деякі припущення.
За її словами, ймовірною причиною вбивства могли стати певні махінації з нерухомістю. При цьому проблеми Яцкович нібито мала у неназваній фірмі в Угорщині. Чи справді це так, належить дізнатися поліції.
Нагадаємо, що останні кілька тижнів зникнення людей на Закарпатті особливо почастішали. "Телеграф" розповідав деталі ще одного загадкового випадку зникнення — 34-річного Артема Сокола. Чоловік вийшов після відпочинку з корпоративу та щез дорогою додому. Його пошуки продовжуються досі. Ми також писали, що взагалі відомо про зниклого Сокола.
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