На Закарпатті знайшли мертвою дівчину, яка зникла за загадкових обставин: деталі та фото

Пошуки тривали менше трьох діб — тіло виявили в будинку, що належить зниклій

У середу, 12 січня, на Закарпатті підбили попередні підсумки у заплутаній історії зникнення 36-річної мешканки Ужгорода Габріели Яцкович. Її розшукували з 10 січня, а за два дні виявили задушеною на горищі власного будинку.

Подробиці повідомили "Новини Live", повідомляє "Телеграф".

Що відомо про смерть?

Згідно з повідомленнями в соцмережах, тіло Яцкович 12 січня знайшли поліцейські. З дівчиною розправилися на горищі її оселі: задушили, попередньо натягнувши на голову поліетиленовий пакет.

Інформація про вбивство надходить з неофіційних каналів

Скільки днів Габріелла Яцковича була мертва до моменту виявлення, в поліції поки не повідомляють.

Коли зникла?

Заяву про зникнення подруги знайомі дівчини подали у понеділок, 10 січня. Проте востаннє Габріеллу бачили живою набагато раніше — ще 30 грудня, напередодні Нового року.

Вона мала їхати святкувати за кордон, тому нікого не здивувало, що 4 січня від неї прийшли фотографії нібито з відпочинку в Єгипті. Друзі стверджували: Габріелла заявила, що проведе у теплих краях наступні два тижні.

Пошуки Габріели тривали менше трьох діб

Проте трохи пізніше друзі, які відчули тривогу, вирішили перевірити фото на давність і помітили невідповідність — знімки датовані ще 2019 роком.

Пізніше з’ясувалося, що дівчини вдома немає, а її улюблений пес Барбос залишений без нагляду. До того ж Яцкович не з’явилася на роботі і навіть не залишила колегам попередження.

Версії трагедії

Поліція, як і раніше, не дає офіційної позиції щодо того, що сталося. Однак знайома Габріелли, котра попросила не називати її імені, висунула деякі припущення.

За її словами, ймовірною причиною вбивства могли стати певні махінації з нерухомістю. При цьому проблеми Яцкович нібито мала у неназваній фірмі в Угорщині. Чи справді це так, належить дізнатися поліції.

Друзі зворушливо прощаються із загиблою дівчиною

Нагадаємо, що останні кілька тижнів зникнення людей на Закарпатті особливо почастішали. "Телеграф" розповідав деталі ще одного загадкового випадку зникнення — 34-річного Артема Сокола. Чоловік вийшов після відпочинку з корпоративу та щез дорогою додому. Його пошуки продовжуються досі. Ми також писали, що взагалі відомо про зниклого Сокола.