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Відпочив і не повернувся: на Закарпатті четвертий день шукають зниклого чоловіка (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Чоловік уже кілька діб не зв’язувався із рідними Новина оновлена 30 грудня 2021, 15:36
Чоловік уже кілька діб не зв’язувався із рідними

До пошукової команди увійшли не лише поліцейські, а й волонтери, а також ветерани АТО

На Закарпатті із 27 грудня прочісують місцевість у пошуках зниклого 34-річного Артема Сокола. Чоловік зник під час відпочинку, який проходив на базі розважального комплексу у селі Невицьке, що на Ужгородщині.

Подробиці розповіли у пресслужбі поліції Закарпаття.

Артем Сокіл — мешканець села Оноківці. Проживає разом із дружиною, яка й забила на сполох, коли чоловік не повернувся додому після святкування у сусідньому населеному пункті.

Зниклий Артем Сокіл
Зниклий Артем Сокіл

За словами жінки, Артем не зв’язувався із рідними або друзями вже кілька діб. Стільки ж ведеться пошукова операція. У ній задіяні не лише місцеві поліцейські, рятувальники та нацгвардійці, а й волонтери, небайдужі громадяни та навіть ветерани АТО.

Без кінологів не обходиться
Без кінологів не обходиться

Найближчу територію, включаючи водойми та ліси, прочісують за допомогою собак. Також використовується спеціальна техніка за типом човна та квадрокоптера.

Водолази також працюють
Водолази також працюють

Зазначимо, що саме на 27 грудня синоптики прогнозували погіршення погодних умов на Закарпатті, зокрема, сильні снігопади. Версію з тим, що це безпосередньо пов’язано зі зникненням чоловіка, поки що не виключають.

У поліції просять усіх, кому може бути відомо щось про місце перебування Артема Сокола, повідомити цю інформацію — цінна будь-яка дрібниця.

Нагадаємо, що за останні кілька днів це вже друга масова операція щодо розшуку людей після відпочинку перед Новим роком. На жаль, пошуки в Херсоні закінчилися плачевно — 38-річну Яну Судакову виявили мертвою поряд із рестораном, де проходив корпоратив.

"Телеграф" повідомляв нові подробиці цієї події, а також розповідав, що загалом відомо про покійну жінку.

Теги:
#Поліція #Закарпатті #Пошуки #Розшук #Зниклий
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