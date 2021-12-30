Обожнювала дітей і не перепивала: що відомо про Яну Судакову, яка замерзла в Херсоні (фото)

Пошуки жінки тривали два дні, її шукали рідні, знайомі, близькі та поліцейські

Кілька днів українці активно обговорюють трагедію, що сталася у Херсоні з 39-річною Яною Судаковою. Як відомо, жінка вийшла на свіже повітря під час новорічного корпоративу та зникла. Через два дні пошукова команда знайшла її задубіле тіло.

"Телеграф" зібрав трохи інформації про те, якою ж Яну Судакову запам’ятають родичі та друзі.

Трохи про трагедію

Швидше за все, Яна Судакова загинула в ніч із 24 на 25 грудня. У поліції запевняють, що смерть настала від переохолодження, жодних насильницьких слідів на тілі не виявлено. Втім, у близьких жінки інша версія — їй могло стати погано з серцем, що пояснило б, чому вона пішла надвір, аби подихати.

Яна Судакова з чоловіком Олександром

Так чи інакше, пошуки у Херсоні тривали близько двох діб. При цьому виявили Судакову на території того ж таки ресторану "Моцарт" — у старих руїнах, розташованих далеко від основного закладу.

Що відомо про загиблу?

Відповідно до профілів у різних соцмережах, народилася Яна Судакова (у дівоцтві — Ярмошевич) 15 січня 1983 року. Навчалася у Херсоні, де закінчила спочатку школу №9, а потім державний університет. Слід зазначити, що спеціальність жінка здобула технічну, навчаючись на факультеті фізико-математичних наук та інформатики.

Яна часто виставляла фотографії з дітьми

За інформацією "Обозревателя", певний час Яна працювала у школі, але дуже швидко зрозуміла, що професія педагога — не її покликання.

Жінка експериментувала із зачісками

Перед смертю вона працювала у бізнесі з продажу вікон, що дуже захоплювало її. Своєю роботою, кажуть колеги, жінка була цілком задоволена. Проживала вона у смт Камишани, що є, по суті, передмістям Херсона.

Яна Судакова (крайня справа) на весіллі друзів

Одружена Яна була з Олександром Судаковим, із яким вони виховували двох дочок — Марію та Анастасію. Друзі зізнаються, що вона була чудовою матір’ю, всю себе віддавала дітям. Якось їй довелося навіть залишити роботу, щоб виховувати дівчаток — це не стало для неї проблемою.

Яна з чоловіком Олександром та однією з дочок

Яна постійно фотографувалася з доньками

Загалом Яну Судакову характеризують винятково як добру, світлу та чуйну людину. Вона дуже любила тварин, що свідчать знімки в соцмережах, а також невелике хобі її чоловіка — собаки породи кане-корсо.

Покійна любила різних собак

Також знайомі навперебій стверджують, що у Яни ніколи не було проблем зі спиртним, вона не зловживала. Тому версію з "перепила, тому стало погано" більшість друзів Судакової просто відкидають.

У будь-якому разі, незважаючи на попередні заяви, поліція ще має встановити остаточні деталі події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про трагедію, яка сталася під Маріуполем. Там було виявлено мертвого чоловіка, який перед цим здійснив нічну пробіжку в повністю оголеному вигляді. При цьому він зустрів по дорозі поліцію, проте патрульні лише пожартували над ним і поїхали.