"Ну його, б**дь, перекине нас двох": під Маріуполем розслідують смерть спортсмена, якого копи кинули голим посеред траси (відео 18+)

Чоловік біг повністю оголеним по дорозі, а поліцейські жартували

Неподалік Маріуполя від переохолодження трагічно загинув місцевий спортсмен Василь. Попри мінусову температуру чоловік тривалий час бігав повністю оголеним по автомобільній трасі, але ніхто його не зупинив. На наступний день його замерзле тіло знайшли на узбіччі.

Відео, на якому повністю оголена та боса людина бігає у мороз по дорозі, одразу поширилося у соцмережах.

На кадрах видно, як до чоловіка під'їхав автомобіль патрульних. Правоохоронці запитали у спортсмена, чи з ним усе добре, але він проігнорував питання та продовжив бігти. Після цього копи увімкнули проблискові маячки та за допомогою гучномовця ще раз попросили чоловіка зупинитися. Реакція також була нульовою.

У підсумку, один з поліцейських запропонував іншому "забити" на бігуна та їхати далі, мовляв, "перекине нас обох, ну його".

В результаті автомобіль патрульних поїхав далі, залишивши чоловіка на заледенілій трасі. А вже наступного дня спортсмена знайшли замерзлим на смерть.

Увага, на відео 18+ присутня ненормативна лексика!

Відео з оголеним чоловіком на автодорозі та коментар користувача соцмережі з приводу трагічного інциденту

У соцмережах шириться інформація, що чоловік є жителем одного з сіл Донеччини. Він тривалий час займався боротьбою і неодноразово ставав призером на місцевих змаганнях.

Проте, дехто відзначає, що чоловік мав незначні психічні розлади, які у нього проявилися нещодавно після травми.

Більшість коментаторів діями правоохоронців обурені, мовляв, замість того, аби допомогти людини, копи просто посміялися та поїхали геть.

Наразі за вказаним фактом поліція Донецької області розпочала провадження. Справою займатимуться слідчі Державного бюро з службових розслідувань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Одесі під час перевірки ковід-сертифікатів поліцейські вивихнули руку водієві маршрутки, який заступився за пасажирів.