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"Ну его, б**дь, опрокинет нас двоих": под Мариуполем расследуют смерть спортсмена, которого копы бросили голым посреди трассы (видео 18+)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Полиция оставила на трассе голого "бегуна" Новость обновлена 28 декабря 2021, 14:19
Полиция оставила на трассе голого "бегуна"

Мужчина бежал полностью обнаженным по дороге, а полицейские отшучивались

Недалеко от Мариуполя трагически погиб местный спортсмен по имени Василий. Несмотря на минусовую температуру, мужчина долго бегал полностью обнаженным по автомобильной трассе, но никто его не остановил. На следующий день его замерзшее тело обнаружили на обочине.

Видео, на котором полностью голый и босой человек бегает в мороз по дороге, сразу распространилось в соцсетям.

На кадрах видно, как к мужчине подъехал патрульный автомобиль. Правоохранители спросили у спортсмена, все ли с ним в порядке, но он проигнорировал вопрос и продолжил бежать. После этого копы включили проблесковые маячки и с помощью громкоговорителя еще раз попросили мужчину остановиться. Реакции тоже не последовало.

В итоге, один из полицейских предложил другому "забить" на бегуна и ехать дальше, мол, "перекинет нас обоих, ну его".

В результате автомобиль патрульных поехал дальше, оставив мужчину на обледеневшей трассе, а уже на следующий день спортсмена нашли замерзшим насмерть.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика (18+)!

Видео с обнаженным мужчиной на автодороге и комментарий пользователя соцсети по поводу трагического инцидента

В соцсетях распространяется информация, что мужчина по имени Вася являлся жителем одного из сел Донецкой области. Он длительно занимался борьбой и неоднократно становился призером на местных соревнованиях.

Однако некоторые отмечают, что мужчина в последние годы имел незначительные психические расстройства, которые у него проявились после травмы.

Большинство комментаторов действиями правоохранителей возмущены: мол, вместо того, чтобы помочь человеку, копы просто посмеялись и уехали.

По данному факту полиция Донецкой области начала производство. Делом будут заниматься следователи Государственного бюро по служебным расследованиям.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Одессе во время проверки ковид-сертификатов полицейские вывихнули руку водителю маршрутки, вступившемуся за пассажиров.

Теги:
#Полиция #Мариуполь #Смерть #Спортсмен
Полиция оставила на трассе голого "бегуна"
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"Ну его, б**дь, опрокинет нас двоих": под Мариуполем расследуют смерть спортсмена, которого копы бросили голым посреди трассы (видео 18+)
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