Укр

Заступился за пассажиров: полицейские вывихнули руку маршрутчику, проверяя сертификаты(видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Задержание водителя марушрутки в Одессе
Задержание водителя марушрутки в Одессе

Водителя пришлось отправлять в больницу.

В Одессе проверка сертификатов вакцинации в маршрутке закончилась вывихнутой рукой водителя.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Курс Одесса" и показали соответствующее видео.

В сообщении отмечается, что полиция остановила маршрутку для проверки пассажиров. Водитель автобуса решил встать на защиту своих пассажиров, из-за чего между ним и правоохранителями возник конфликт, в ходе которого его задержали.

По видео не совсем понятно, в какой из моментов водитель получил травму, однако сообщается, что после этого его доставили в больницу.

На кадрах также заметно, что окружающие люди пытались даже защищать водителя и вступали в перепалку с правоохранителями.

Произошедшее не могло оставить равнодушными пользователей сети, из-за чего в комментариях к записи появилась волна гневных комментариев.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 7 ноября Украина вышла в мировые лидеры по смертности от коронавируса, заняв второе место в этом списке. Хуже дела с количеством летальных исходов инфекции наблюдаются лишь в России.

Теги:
#Одесса #Коронавирус #Covid-19
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