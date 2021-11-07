Заступився за пасажирів: поліцейські вивихнули руку маршрутнику, перевіряючи сертифікати (відео)

Водія довелося відправляти до лікарні.

В Одесі перевірка сертифікатів вакцинації у маршрутці закінчилася вивихнутою рукою водія.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Курс Одеса" та показали відповідне відео.

У повідомленні наголошується, що поліція зупинила маршрутку для перевірки пасажирів. Водій автобуса вирішив стати на їх захист, через що між ним та правоохоронцями виник конфлікт, під час якого його затримали.

По відео не зовсім зрозуміло, в який момент водій отримав травму, проте повідомляється, що після цього його доправили до лікарні.

На кадрах також помітно, що оточуючі намагалися навіть захищати водія і вступали в суперечку з правоохоронцями.

Те, що сталося, не могло залишити байдужими користувачів мережі, через що в коментарях до запису з’явилася хвиля гнівних коментарів.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 7 листопада Україна вийшла у світові лідери за смертністю від коронавірусу, посівши друге місце у цьому списку. Гірше відносини з кількістю смертей інфекції спостерігаються лише у Росії.