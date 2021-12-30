Обожала детей и не перепивала: что известно о замерзшей в Херсоне Яне Судаковой (фото)

Поиски женщины длились два дня, ее искали родные, знакомые, близкие и полицейские

Несколько дней украинцы активно обсуждают трагедию, произошедшую в Херсоне с 39-летней Яной Судаковой. Как известно, женщина вышла на свежий воздух во время новогоднего корпоратива и исчезла. Через два дня поисковая команда нашла ее окоченевшее тело.

"Телеграф" собрал немного информации о том, какой же Яну Судакову запомнят родственники и друзья.

Немного о трагедии

Судя по всему, Яна Судакова погибла в ночь с 24 на 25 декабря. В полиции уверяют — смерть наступила от переохлаждения, никаких насильственных следов на теле не обнаружено. Впрочем, у близких женщины другая версия — ей могло стать плохо с сердцем, почему она и пошла на улицу, чтобы подышать.

Яна Судакова с мужем Александром

Так или иначе, поиски в Херсоне длились около двух суток. При этом обнаружили Судакову на территории все того же ресторана "Моцарт" — в старых развалинах, расположенных вдали от основного заведения.

Что известно о погибшей?

Согласно профилям в различных соцсетях, родилась Яна Судакова (в девичестве — Ярмошевич) 15 января 1983 года. Училась в Херсоне, где окончила сначала школу №9, а затем государственный университет. Следует отметить, что специальность женщина получила техническую, учась на факультете физико-математических наук и информатики.

Яна часто выставляла фотографии с детьми

Согласно информации "Обозревателя", некоторое время Яна работала в школе, но очень быстро поняла, что профессия педагога — не ее призвание.

Женщина экспериментировала с прическами

Перед смертью она трудилась в бизнесе по продаже окон, что весьма увлекало ее. Своей работой, говорят коллеги, женщина была полностью довольна. Проживала она в пгт Камышаны, что является, по сути, пригородом Херсона.

Яна Судакова (крайняя справа) на свадьбе друзей

Замужем Яна находилась за Александром Судаковым, с которым они воспитывали двух дочерей — Марию и Анастасию. Друзья признаются, что она была замечательной матерью, души в детях не чаяла. Как-то раз ей пришлось даже оставить работу, чтобы воспитывать девочек — никаких проблем для нее это не составило.

Яна с мужем Александром и одной из дочек

Яна постоянно фотографировалась с дочками

В целом Яну Судакову характеризуют исключительно как доброго, светлого и отзывчивого человека. Она очень любила животных, о чем свидетельствуют снимки в соцсетях, а также небольшое хобби ее мужа — собаки породы кане-корсо.

Покойная обожала различных собак

Также знакомые наперебой утверждают, что у Яны никогда не было проблем со спиртным, она не злоупотребляла. Поэтому версию с "перепила, потому стало плохо" большинство друзей Судаковой попросту отметают.

В любом случае, несмотря на предварительные заявления, полиции еще предстоит установить окончательные детали происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о трагедии, которая случилась под Мариуполем. Там был обнаружен мертвый мужчина, который перед этим совершил ночную пробежку в полностью обнаженном виде. При этом он встретил по пути полицию, однако патрульные лишь пошутили над ним и уехали.