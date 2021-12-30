Обожала детей и не перепивала: что известно о замерзшей в Херсоне Яне Судаковой (фото)
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Поиски женщины длились два дня, ее искали родные, знакомые, близкие и полицейские
Несколько дней украинцы активно обсуждают трагедию, произошедшую в Херсоне с 39-летней Яной Судаковой. Как известно, женщина вышла на свежий воздух во время новогоднего корпоратива и исчезла. Через два дня поисковая команда нашла ее окоченевшее тело.
"Телеграф" собрал немного информации о том, какой же Яну Судакову запомнят родственники и друзья.
Немного о трагедии
Судя по всему, Яна Судакова погибла в ночь с 24 на 25 декабря. В полиции уверяют — смерть наступила от переохлаждения, никаких насильственных следов на теле не обнаружено. Впрочем, у близких женщины другая версия — ей могло стать плохо с сердцем, почему она и пошла на улицу, чтобы подышать.
Так или иначе, поиски в Херсоне длились около двух суток. При этом обнаружили Судакову на территории все того же ресторана "Моцарт" — в старых развалинах, расположенных вдали от основного заведения.
Что известно о погибшей?
Согласно профилям в различных соцсетях, родилась Яна Судакова (в девичестве — Ярмошевич) 15 января 1983 года. Училась в Херсоне, где окончила сначала школу №9, а затем государственный университет. Следует отметить, что специальность женщина получила техническую, учась на факультете физико-математических наук и информатики.
Согласно информации "Обозревателя", некоторое время Яна работала в школе, но очень быстро поняла, что профессия педагога — не ее призвание.
Перед смертью она трудилась в бизнесе по продаже окон, что весьма увлекало ее. Своей работой, говорят коллеги, женщина была полностью довольна. Проживала она в пгт Камышаны, что является, по сути, пригородом Херсона.
Замужем Яна находилась за Александром Судаковым, с которым они воспитывали двух дочерей — Марию и Анастасию. Друзья признаются, что она была замечательной матерью, души в детях не чаяла. Как-то раз ей пришлось даже оставить работу, чтобы воспитывать девочек — никаких проблем для нее это не составило.
В целом Яну Судакову характеризуют исключительно как доброго, светлого и отзывчивого человека. Она очень любила животных, о чем свидетельствуют снимки в соцсетях, а также небольшое хобби ее мужа — собаки породы кане-корсо.
Также знакомые наперебой утверждают, что у Яны никогда не было проблем со спиртным, она не злоупотребляла. Поэтому версию с "перепила, потому стало плохо" большинство друзей Судаковой попросту отметают.
В любом случае, несмотря на предварительные заявления, полиции еще предстоит установить окончательные детали происшествия.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о трагедии, которая случилась под Мариуполем. Там был обнаружен мертвый мужчина, который перед этим совершил ночную пробежку в полностью обнаженном виде. При этом он встретил по пути полицию, однако патрульные лишь пошутили над ним и уехали.
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