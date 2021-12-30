Смерть женщины на новогоднем корпоративе в Херсоне: всплыли новые подробности

Изначально предполагали,что женщина продолжила праздновать с гостями из соседнего заведения

В конце декабря многих украинцев потрясла новость о смерти 38-летней жительницы Херсона Яны Судаковой, которая погибла во время новогоднего корпоратива. Сообщалось, что женщине стало плохо и она решила подышать свежим воздухом. К коллегам она больше не вернулась.

Спустя несколько дней после обнаружения стали известны новые детали происшествия, а также ее биографии, о чем пишет "Обозреватель".

Официальной версией гибели полиция считает переохлаждение. Однако у Яны Судаковой были проблемы с сердцем. Именно это, уверены родственники и друзья, и стало настоящей причиной смерти. Тем более, что женщина была весьма спокойным и ответственным человеком, никогда не употребляла много алкоголя.

Яна Судакова любила животных

При этом в СМИ писали, что одной из изначальных версий следствия был уход Судаковой на продолжение празднования. Все потому, что рядом с рестораном "Моцарт", на территории которого и погибла жительница Херсона, располагается еще и заведение "Аль Капоне". Впрочем, на такие раздумья правоохранителей могли натолкнуть посты в соцсетях, где коллеги Судаковой просили откликнуться каждого, кто мог видеть Яну ночью с 24 на 25 декабря, в том числе и посетителей "Аль Капоне".

Рестораны на карте Херсона

Добавим, что поиски женщины длились два дня. Хотя к розыскам пропавшей были привлечены и полицейские, и многие волонтеры, обнаружить окоченевшее тело супруги удалось мужу. По крайней мере, так говорят знакомые покойной. Судакову нашли в развалинах на территории, принадлежащей вышеупомянутому "Моцарту". При этом полиция изначально даже не рассматривала такой вариант — там много заброшенных зданий, никто не думал, что женщина решит туда отправиться.

Яна Судакова с мужем

Большинство знакомых говорят, что погибшая была замечательным человеком. Её называют отличной женой и любящей матерью. Ради детей — у них с мужем двое дочерей — она даже как-то оставила работу, чтобы посвятить им все время.

У Яны Судаковой высшее образование, она окончила Херсонский университет. Пыталась преподавать в школе, однако быстро оставила эту затею. В последнее время работала в продаже оконной фурнитуры и весьма любила свою работу. Коллеги признаются, что до сих пор не могут поверить в реальности трагедии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что под Мариуполем был обнаружено тело мужчины, который погиб в результате переохлаждения. Примечательно, что на местном жители не было одежды, а перед смертью он повстречался патрульным, однако те лишь посмеялись и оставили его на улице.