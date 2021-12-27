В Херсоне новогодний корпоратив в ресторане закончился смертью женщины: подробности трагедии

Пропавшую 38-летнюю женщину искали два дня

В Херсоне праздничный корпоратив в одном из местных ресторанов закончился смертью посетительницы. Женщина вышла на улицу подышать свежим воздухом и умерла на заднем дворе заведения.

Как сообщает Telegram-канал "Х***ый Херсон", 38-летнюю Яну Судакову начали разыскивать 25-го декабря после того, как она вышла из ресторана "Моцарт" в Херсоне, чтобы подышать воздухом и пропала.

К поискам пропавшей женщины привлекли полицейских, поисковые группы, общественных активистов. На протяжении двух дней Яну Судакову разыскивали и в других развлекательных заведениях, поскольку предполагалось, что она после корпоратива поехала отдыхать в другое место. Однако поиски не давали никакого результата.

Пропавшую Яну Судакова разыскивали в Херсоне 2 дня

Как оказалось, территорию ресторана "Моцарт", который находится по улице Ярослава Мудрого в Херсоне женщина не покидала совсем. Ее тело нашли на территории, прилегающей к заведению, без каких либо признаков насильственной смерти.

Ресторан "Моцарт" находится в Суворовском районе Херсона

По предварительной информации, Яна Судакова на фоне плохого самочувствия вышла из ресторана через черный вход, чтобы подышать воздухом, присела за столик и уснула. У женщины случилось переохлаждение и она замерзла насмерть.

Почему коллеги не обратили внимания на внезапное исчезновение женщины — вопрос открытый. У нее остались две дочери и муж.

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