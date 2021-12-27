У Херсоні новорічний корпоратив у ресторані закінчився смертю жінки: подробиці трагедії

Зниклу 38-річну жінку шукали два дні

У Херсоні святковий корпоратив у одному з місцевих ресторанів закінчився смертю відвідувачки. Жінка вийшла надвір подихати свіжим повітрям і померла на задньому дворі закладу.

Як повідомляє Telegram-канал "Х***ий Херсон", 38-річну Яну Судакову почали розшукувати 25 грудня після того, як вона вийшла з ресторану "Моцарт" у Херсоні, щоб подихати повітрям і зникла.

До пошуків зниклої жінки залучили поліцейських, пошукові групи, громадських активістів. Протягом двох днів Яну Судакову розшукували й в інших розважальних закладах, оскільки передбачалося, що вона поїхала після корпоративу відпочивати в інше місце. Проте пошуки не давали жодного результату.

Зниклу Яну Судакова розшукували у Херсоні 2 дні

Як виявилося, територію ресторану "Моцарт", який знаходиться на вулиці Ярослава Мудрого в Херсоні, жінка не залишала зовсім. Її тіло знайшли на території, що прилягає до закладу, без жодних ознак насильницької смерті.

Ресторан "Моцарт" розташований у Суворовському районі Херсона

За попередньою інформацією, Яна Судакова на тлі поганого самопочуття вийшла з ресторану через чорний вхід, щоб подихати повітрям, сіла за столик і заснула. У жінки сталося переохолодження і вона замерзла до смерті.

Чому колеги не звернули уваги на раптове зникнення жінки – питання відкрите. У неї залишилися дві дочки та чоловік.

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